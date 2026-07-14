هاميلتون متحديًا: "عليّ تقديم أداء أفضل في بلجيكا مما قدمته في بريطانيا"
تحدث لويس هاميلتون سائق فيراري قبل انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد عن فرصة الفوز التي ضاعت في سيلفرستون، مؤكدًا أنه بحاجة إلى تقديم أداء أفضل على حلبة سبا-فرانكورشان.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون
تحتل فيراري المركز الثاني في بطولة الصانعين برصيد 255 نقطة، بفارق 78 نقطة خلف المتصدر مرسيدس. ويحتل لويس هاميلتون المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 147 نقطة.
وساهم صعود هاميلتون إلى منصة التتويج في السباق الذي شهد فوز زميله شارل لوكلير في سيلفرستون، في منح فيراري انتصارها الثاني خلال آخر ثلاثة سباقات، ما يؤكد استمرار عودة الفريق إلى المنافسة على البطولة.
ومع ذلك، ستكون حلبة سبا-فرانكورشان اختبارًا مختلفًا بالنسبة إلى فيراري.
ويبلغ طول الحلبة 7.004 كيلومترات، وتُعد من أطول وأسرع الحلبات في روزنامة البطولة. ويمكن للسيارات أن تتجاوز سرعة 330 كيلومترًا في الساعة على مقطع كيميل المستقيم، بينما يشكل المقطع الممتد من لا سورس مرورًا بمنعطفي أو رووج وريديون وصولًا إلى لي كومب نقطة حاسمة لعمليات التجاوز.
ولهذا، فإن السرعة على الخطوط المستقيمة والكفاءة الانسيابية تمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق أزمنة سريعة وأداء قوي في السباق.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
وبرزت مرسيدس طوال الموسم باعتبارها من أقوى الفرق من حيث السرعة على الخطوط المستقيمة، في حين سيكون على فيراري الحفاظ على التحسن الذي حققته مؤخرًا في الكفاءة على حلبة مثل سبا، التي تفرض أهمية كبيرة على وحدة الطاقة وإدارة الطاقة.
وعندما سُئل عما إذا كانت فيراري ستكون قادرة على المنافسة في جائزة بلجيكا الكبرى، أجاب هاميلتون: "سبا حلبة مختلفة. لكننا حققنا حتى الآن تقدمًا جيدًا للغاية".
وأكمل: "ما منحني الثقة هو أننا عندما وصلنا إلى سيلفرستون، كانت نتائج جهاز المحاكاة تقترح نقطة انطلاق مختلفة تمامًا من ناحية إعدادات السيارة. لكنني مع مهندسيّ اخترنا الاتجاه الذي نتبعه عادة".
وأردف: "بدأ شارل بالإعدادات التي اقترحها جهاز المحاكاة. وبعد ذلك اتضح أن النهج والاتجاه اللذين اعتمدتهما كانا صحيحين، فانتقل هو أيضًا إلى هذا الاتجاه".
واسترسل: "من الرائع أن أرى أن اتجاه التطوير الذي أصررت عليه بدأ يؤتي ثماره. والآن علينا مواصلة إجراء التغييرات وتحقيق المزيد من التحسن".
واختتم: "علينا الاستمرار في جلب التحديثات. ستشكل سبا تحديًا مختلفًا بسبب خطوطها المستقيمة الطويلة. لكن في النهاية، أحتاج إلى تقديم أداء أفضل مما قدمته في سيلفرستون".
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