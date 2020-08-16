فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
السباق خلال
02 ساعات
:
34 دقيقة
:
18 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد
16-08-2020

قلل لويس هاميلتون من إمكانية تأثير مغادرة توتو وولف صفوف مرسيدس على خططه المستقبلية في الفورمولا واحد.

اعترف وولف مدير الفريق الألماني نهاية هذا الأسبوع في برشلونة بأنّه ما يزال يقيّم خياراته مع الرئيس التنفيذي لشركة "دايملر أيه جي" أولا كالينيوس، بما فيها تغيير لدوره داخل المنظمة.

في المقابل، لم يوافق هاميلتون بعد على البقاء ضمن صفوف مرسيدس لما بعد الموسم الجاري، لكن وبالرُغم من علاقته القريبة مع وولف، أصرّ بطل العالم ست مرات على أنّ مستقبل النمساوي لن يؤثّر على قراره بشأن خططه في البطولة.

اقرأ أيضاً:

فقال: "ما عليكم تذكّره هو أنّ ذلك فريق مكوّن من العديد من الأشخاص. هنالك ما يقارب 2000 شخص في الفريق. إذ لا يتوقّف الأمر على فرد واحد. لذلك لن يحدد ذلك بقائي من عدمه في الفريق".

وأضاف: "لطالما كنت جزءًا من تقدّم ونمو ذلك الفريق، وتقدمت وتطورت معه".

وأكّد هاميلتون أنّ وولف محق في تقييم خياراته، قائلًا: "أعتقد بأنّ على كل الشخص القيام بالأفضل لصالحه. الأفضل لمسيرته وسعادته في نهاية المطاف".

وتابع: "هذا ذكاء منه. حيث أرى بأنّ الجميع بحاجة للجلوس، والهدوء، ومن ثمّ تقييم ما يرغبون القيام به بالمُضي قُدمًا. سواء كان ذلك يناسبهم وعائلاتهم وأحلامهم المستقبلية. لقد قمنا بالفعل بالعديد من الأمور سويًا خلال تلك الفترة".

وأضاف: "آمُل أن يبقى توتو في الفريق، كونه من الممتع العمل معه، وكذلك التفاوض معه وخوض كل تلك السباقات بتقلباتها. أنا ممتن بالفعل لتوتو وسأدعمه تمامًا فيما يقرره لمستقبله".

من جهته، عبّر زميل هاميلتون بالفريق فالتيري بوتاس - والذي ساهم وولف بشكل كبير في تشكيل مسيرته -  عن مشاعر مشابهة للبريطاني.

فقال: "أعتقد بأنّ توتو لطالما شكّل جزءًا هامًا من الفريق وكذلك في مساعدته على الوصول إلى مكانته الحالية. لكن وكما قال لويس، الأمر لا يعتمد فقط على شخص واحد، نحن فريق كبير، والجميع بحاجة للعمل سويًا، لذلك فأنا أدعمه في أي خطوة سيقوم بها، لكن أتمنى كذلك أن يتّخذ القرار الذي يريده بالفعل ويجعله سعيدًا".

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة

المقال السابق

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة

المقال التالي

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
33د

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف ما يزال يقيّم دوره المستقبلي مع مرسيدس

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

لوكلير: تراجع أداؤنا أكثر مع تقدّم التصفيات في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: تراجع أداؤنا أكثر مع تقدّم التصفيات في برشلونة

فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة

فيتيل "لا يجد حلًا" لمعاناته بعد خروجه من القسم الثاني لتصفيات إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل "لا يجد حلًا" لمعاناته بعد خروجه من القسم الثاني لتصفيات إسبانيا

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
33د

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة

فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إسبانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة

4
فورمولا 3

فورمولا 3: بياستري يفرض سيطرته ويفوز بالسباق الثاني في برشلونة

5
فورمولا 1

هاميلتون أوّل المنطلقين في برشلونة للمرّة الخامسة في مسيرته

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1

ريسينغ بوينت "غير متفاجئة" بعودة بيريز القويّة إلى الفورمولا واحد

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة
فورمولا 1

وولف يعتقد بأنّ فيرشتابن الأوفر حظًا للفوز في برشلونة

فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح سبب عدم اتّباعه لاستراتيجيّة مختلفة في برشلونة

بيريز يستهدف معركة على منصّة التتويج مع فيرشتابن بعد تأهّله رابعًا في برشلونة
فورمولا 1

بيريز يستهدف معركة على منصّة التتويج مع فيرشتابن بعد تأهّله رابعًا في برشلونة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.