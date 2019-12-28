هاميلتون ما يزال يعود لقراءة الرسائل النصية بينه وبين "ركيزته الراحلة" لاودا

رحل لاودا - المدير غير التنفيذي السابق لدى مرسيدس وبطل العالم في الفورمولا واحد ثلاث مرّات - عن عالمنا خلال أسبوع جائزة موناكو الكبرى، حيث كرّم الفريق الألماني ذكراه عبر اعتماد نجمة حمراء على غطاء محرّك السيارة وطوق أحمر على مقاتلة السهام الفضيّة "دبليو10"، كما ارتدى هاميلتون خوذة خاصّة من أجل تكريم داعمه الراحل.

وقد سبق واعترف هاميلتون أنّه يخوض معركة في مواجهة "شياطينه الذهنية" خلال موسم 2019 بسبب وفاة لاودا، وكذلك الحادث المميت الذي راح ضحيته سائق الفورمولا 2 الشاب أنطوان هوبير خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

وقد صرّح الفهد الأسمر لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام - بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" - بأنّه يفتقد الحديث مع لاودا.

فقال: "أفتقد الرسائل النصية التي كان يبعثها لي، وكذلك مشاركة تلك الفيديوهات سويًا، إذ أنّني ما أزال أملك الكثير من محادثاتنا ومن حين لآخر أعودة لزيارتها وقراءة ما فيها".

وأضاف: "لكن من جديد، من دون دعمه، ما كنت على الأرجح لأقدم على خطوة الانتقال إلى هذا الفريق. من دون دعمه، ما كنت لأظلّ مع هذا الفريق، ولا أعتقد بأنّ هذا الفريق كان ليُحقق ذلك النجاح من دون دعمه كذلك".

وتابع: "ذهابه إلى مجلس الإدارة، وضغطه وإقامة الحجة عليهم، لقد كان الأفضل في ذلك. لكنّه أيضاً كان شخصًا حقيقيًا معي، كان الجسر بين توتو - الذي كان بدوره سائق سباقات - ومجلس الإدارة الذي لم يكن فيه سائقو سباقات".

وأكمل: "كان من الرائع أن تحظى ببطل عالم متفهّم ومتعاطف مع مدى صعوبة تقديم الأداء المطلوب في نهاية الأسبوع وإمكانية التراجع في الجولة التالية عندما ترتكب خطأ. لقد كان ركيزة أساسية ومهمة للغاية بالنسبة لي. لذا أفتقده كثيرًا".

في المقابل، أشاد هاميلتون كذلك بتأثير لاودا على قرار انتقاله من مكلارين إلى مرسيدس لموسم 2013، الخطوة التي تلقّت الكثير من الانتقادات على اعتبار أنّ مرسيدس لم يكن لديها في ذلك الوقت التأثير الملموس إثر عودتها إلى الفورمولا واحد.

وقد استذكر هاميلتون في البداية قول لاودا " بعض الأمور المعيّنة عنّى على التلفاز إذ لم يكن لديه رأيّ رائع بخصوصي"، قبل أن تتمّ حينها مناقشة خطوة انتقالي إلى مرسيدس.

"بشكل مفاجئ كنت في موقع يتعيّن عليّ فيه اتّخاذ قرار كبير في حياتي، ولاودا معي على الهاتف" قال هاميلتون.

وأردف: "قلت في نفسي «واو، أنا أتحدّث مع بطل للعالم ثلاث مرّات»، إذ أنّني لم أعرفه بشكل جيّد، لذا لم يكن بوسعي حينها القول بأنّني أثق في ذلك الرجل على الهاتف. لكنّني وقتها جلست مع روس (برون)، وكذلك نيكي في غرفة أحد الفنادق، ومن هنا انطلقت الرحلة. أودّ الاعتقاد بأنّنا أحببنا بعضنا البعض كأصدقاء".

وقال هاميلتون أنّه ذهب لرؤية لاودا "قبل فترة ليست طويلة من وفاته".

"كان من الصعب للغاية رؤيته هكذا. كنّا نرسل فيديوهات لبعضنا البعض، إذ رأيته خلال أحلك فتراته وعاد وكان على كرسٍ متحرّك وكنت مفعمًا بالأمل في شفائه" قال البريطاني.

واسترسل: "ومن ثمّ تعرّض لوعكة أخرى وبدأت الأمور تزداد سوءًا. وفي هذه المرّة ذهبت لزيارته، وكان من الصادم رؤية صديقك ممدًا في السرير هكذا، ومتّصل بكلّ هذه الأجهزة. وقد سبق وتعرّضت لذلك الموقف من قبل، فقد توفّيت عمّتي بسبب السرطان وكنت شاهدًا على ذلك. لكنّ الأمر يكون صادمًا دومًا. كما أنّه كان بوسعك رؤية روحه البرّاقة ما تزال لامعة، ولكنّها بدأت تخفت بعض الشيء".

واختتم: "بدأت روحه القتالية بالتراجع، الأمر الذي يكون طبيعيًا فقط عندما تخوض معركة طويلة مع المرض كهذه. لذا صدمني ذلك الأمر على نحوٍ كبير".