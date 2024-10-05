هاميلتون: ما كنت لأتواجد في الفورمولا 1 لو لم أوقع مع مكلارين
في ظل ارتفاع نفقات المنافسة في سباقات السيارات، صرّح هاميلتون بأنه لو لم يوقع مع مكلارين، ما كان ليتمكن من المنافسة في الفورمولا 1.
لويس هاميلتون، مرسيدس
قال لويس هاميلتون بطل العالم السباعي أن التكاليف المتصاعدة لبدء مسيرة في عالم رياضة السيارات باتت "مقلقة".
اختبر هاميلتون صعوبة الإنفاق على بناء مسيرة في رياضة السيارات، وذلك خلال بداية رحلته في عالم السباقات.
وأوضح هاميلتون سائق مرسيدس الحالي بأنه إضافة إلى تكاليف الكارتينغ، فإن رسوم المشاركة في السباقات مرتفعة جدًا كذلك، مُشددًا على أن ذلك الوضع يشكّل عائقًا كبيرًا أمام المواهب الشابة.
حيث قال: "الرسوم باهظة الثمن، ولا أعلم تحديدًا قيمتها الآن، لكنني سمعت بأنها تصل إلى ضعفين أو أربعة أضعاف ما أنفقته عندما بدأت مسيرتي".
وأضاف: "لو لم أوقّع مع مكلارين، ما كنت لأتواجد هنا الآن. حقيقة أن تكاليف السباقات والإنفاق على مسيرتك تواصل الصعود هكذا تعدّ أمرًا مقلقًا للغاية".
في المقابل، نصح هاميلتون الأطفال الذين يشاركون في منافسات الكارتينغ أن يواصلوا المسار التعليمي كذلك، مُشيرًا إلى أن قلّة فقط من السائقين تتمكن من الصعود إلى الفورمولا 1 في النهاية.
فقال: "عليهم أن يواصلوا العمل والتدرب، ولكن أكثر من 99 بالمئة من السائقين لا يصعدون إلى الفورمولا 1. لهذا لا أعتقد أنه من الجيد للمستقبل إذا ما تدرّب الأطفال فقط ولم يذهبوا إلى مدارسهم".
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