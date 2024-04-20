هاميلتون: ما زلنا غير سريعين على مدار اللفة الواحدة

استغلّ لويس هاميلتون موهبته على المسارات المبللة ليقتنص مركز الانطلاق الثاني في تصفيات السباق القصير لجائزة الصين الكبرى.

ومن ثم لعب كامل أوراقه بالشكل الصحيح بدءاً من الانطلاقة التي نجح على إثرها بانتزاع الصدارة من لاندو نوريس سائق مكلارين وحامل قطب الانطلاق الأول في التصفيات القصيرة.

وتشبّث بطل العالم سبع مرات بالصدارة لتسع لفات، ونجح بإدارة إطاراته ووتيرته ليبقى أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

لكن ماكس فيرستابن كان يشقّ طريقه بسرعة من المركز الرابع، وتجاوز الجميع قبل أن يتجاوزه كذلك وينهي السباق أمامه بفارق تجاوز 13 ثانية.

ورغم ذلك، بدا هاميلتون مسروراً من النتيجة، فهذه أول منصة تتويج له في موسم 2024 الجاري، لكنه ألقى الضوء على نقطة ضعف مرسيدس مقارنة بالمنافسين.

فقال بعد السباق القصير: "مسرور جداً بالتأكيد اليوم رغم أننا لم نكن قادرين على منافسة ريد بُل".

وأكمل: "لقد كان السباق صعباً وقد تعلمنا الكثير حول السيارة".

وأردف: " أنا متحمس للغد رغم أننا ما زلنا غير سريعين على مدار اللفة الواحدة مقارنة بـ فيراري وريد بُل".

وأضاف: "لكننا قد نكون قريبين من أستون مارتن".

من جهته، أوضح فيرستابن أن السباق كان فوضوياً بالفعل بالنسبة له في البداية، حيث اضطر لصدّ هجمات كارلوس ساينز سائق فيراري خلفه، قبل أن تبدأ وتيرته بالتحسّن ليتجاوز السيارات أمامه.

فقال: "كانت اللفات الأولى فوضوية، فقد كنا نضغط وكان كارلوس خلفي وكان من الصعب الحفاظ عليه خلفي".

وأكمل: "لكن مع مرور السباق ازددنا قوة وقمت بإدارة إطاراتي بشكل جيد وجمعنا بيانات جيدة للغد".

وأضاف مؤكداً على أهمية التصفيات للسباق الرئيسي: "التصفيات ضرورية للحصول على مركز انطلاقة جيد خاصة مع تغير الرياح".