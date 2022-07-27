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هاميلتون ما زال "يمتلك الكثير في جعبته" مع إكماله  300 سباق في الفورمولا واحد

يشعر لويس هاميلتون أنه ما زال "يمتلك الكثير في جعبته" حيث يستمتع بسباقات الفورمولا واحد أكثر من أي وقت مضى، تزامناً مع إكماله لـ 300 سباق في الفورمولا واحد بعد جولة فرنسا.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون ما زال "يمتلك الكثير في جعبته" مع إكماله  300 سباق في الفورمولا واحد

احتفل بطل العالم سبع مرات بسباقه الـ 300 في بول ريكار، ليصبح أحد ستة سائقين حققوا هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

بعمر الـ 37، يعتبر هاميلتون ثاني أكثر السائقين الحاليين عمراً، بعد فرناندو ألونسو، حيث تكلم البريطاني سابقاً عن ضآلة فرصه في البقاء ضمن منافسات الفورمولا واحد بعد عمر الأربعين.

لكن توتو وولف أشار يوم السبت إلى محادثة مع هاميلتون حيال مستقبل الشراكة بينهما خلال 5 - 10 سنوات المقبلة.

حيث قال: "أعتقد أننا قادرون على بلوغ 400 سباق مع هاميلتون"، الذي حقق أفضل مراكزه هذا الموسم في فرنسا حيث أنهى ثانياً خلف ماكس فيرستابن، متقدماً على زميله جورج راسل الذي احتل المركز الثالث".

وحين سُئِل حيال حاجز الـ 400 سباق وإمكانية ذلك، ردّ هاميلتون: "ذلك عدد كبير من السباقات!".

وأكمل: "بداية، أنا ممتن لوصولي لهذه المرحلة. لكنني ما زلت أشعر وكأنني حديث العهد هنا، وما زال لدي الكثير في جعبتي!".

وتابع: "أنا أستمتع بعملي. أنا فخور حقاً وأستمتع بالوصول هنا كل يوم والعمل مع مجموعة الأشخاص المذهلة هذه".

وأردف: "أنا أستمتع بالعمل في هذه الرياضة أكثر من أي وقت مضى. لدينا مواهب رائعة هنا ونحظى بالكثير من الحوارات الرائعة حيال الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه هذه البطولة".

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بعد أن خسر هاميلتون فرصة تحقيق لقبه الثامن في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي في 2021، يعاني البريطاني في مواصلة حصد الانتصارات وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه سيارة مرسيدس في حقبة القوانين التقنية الجديدة الحالية.

وينتهي عقد بطل العالم سبع مرات بنهاية الموسم المقبل، لكنه عبر بوضوح عن رغبته بالعودة إلى الانتصارات مجدداً مع السهام الفضية.

فقال: "بالطبع أريد العودة للانتصارات، لكنني واثق من أننا سنتكلم في مرحلة ما عن المستقبل".

وأكمل: "مع فريقنا، أريد مواصلة البناء وخوض السباقات، ومواصلة العمل. أعتقد أننا ومرسيدس قادرون دوماً على القيام بالمزيد وهذا ما سنفعله".

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