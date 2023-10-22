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هاميلتون: ما زال "من غير الممكن إنكار" أفضلية ريد بُل

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه ما زال من غير الممكن إنكار أفضلية ريد بُل الحالية في الفورمولا واحد، بعد أن خسر لصالح ماكس فيرستابن في السباق القصير لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل أمام لويس هاميلتون، مرسيدس، لاندو نوريس، مكلارين

منطلقاً من المركز الثالث انتهز سائق مرسيدس الفرصة للتقدم وتجاوز شارل لوكلير سائق فيراري، ولم يفلح في انتزاع الصدارة من فيرستابن، ليكتفي بالمركز الثاني.

ورغم أن هاميلتون تمكن من مجاراة فيرستابن في اللفات الأولى من السباق القصير، لكنه سرعان ما خرج من نطاق "دي آر أس" وأنهى بفارق 9.4 ثانية خلف الهولندي.

وكان البريطاني قد صرّح بأن تحديثات السيارة حسّنتها بالفعل، لكنه اعترف بأن طريقة سير السباق أكدت مقدار الأفضلية التي ما زالت ريد بُل تمتلكها.

فقال: "لقد كان سباقاً ممتعاً. انطلاقة جيدة حتى المنعطف الأول، ومعركة جيدة مع شارل".

وأكمل: "حاولت الاقتراب من ماكس. لكن وتيرتهم من غير الممكن إنكارها حالياً".

وأردف: "أنا مسرور بأننا بتنا أقرب إليهم. ما زال أمامنا طريق طويلة كي نجاري وتيرتهم لسباق كامل. لكن، أنا مسرور حقاً بمنصة التتويج".

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ويأمل هاميلتون بأداء أفضل في السباق الرئيسي خاصة وأن فيرستابن سينطلق سادساً، لكنه رغم ذلك لا يشك بقدرة الهولندي على تحقيق الفوز.

فقال: "أعتقد أنه في نهاية المطاف سيشكل تهديداً كبيراً لنا مع تلك الوتيرة. لكنني أعتقد بأن ذلك سيعني معركة جيدة في مواجهة شارل ولاندو كذلك".

وأكمل: "جميعنا نمتلك وتيرة متقاربة. نأمل خوض معركة قوية. في حال نجحنا بإبقاء ماكس خلفنا فسيكون ذلك رائعاً".

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