فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

نال توتو وولف مدير فريق مرسيدس إشادة واسعة من الجماهير بعد أن نشر الفريق مقطع فيديو يظهر رد فعل النمساوي على حصول لويس هاميلتون على المركز الثالث خلف أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل في تصفيات جائزة الصين الكبرى.

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: دايملر أيه جي

وقال توتو وولف أمام الكاميرا بينما كان ينظر إلى شاشات التوقيت: "في الواقع اعتقدت للحظة أننا نملك ثلاث سيارات. الأول والثاني والثالث. عليّ أن أعتاد على ذلك".

وبينما كان يشير إلى السائقين الثلاثة وهم يقفون لالتقاط الصور بعد التصفيات، قال صوت من خلف الكاميرا: "واحدة منها باللون الأحمر الآن".

ليرد وولف مبتسمًا: "ما زال سائقنا".

واستمتع هاميلتون ووولف بشراكة ناجحة خلال فترة السائق البريطاني مع الفريق بين عامي 2013 و2024، حيث حقق هاميلتون ستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم مع الفريق الذي يقوده وولف.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

"(ما زال سائقنا) – توتو، الصين 2026" كتب أحد المشجعين تعليقًا على تلك اللقطة مع رمز تعبيري يعبر عن محاولة حبس الدموع.

بينما قال آخر: "توتو وولف هو رجلي. حبه للويس حقيقي"، وكتب شخص آخر: "تلك العبارة 'ما زال سائقنا' مؤثرة للغاية".

وأضاف أحد المشجعين: "توتو شخصية راقية… إنه يتحول إلى أسطورة حقيقية في رياضتنا".

وقال آخر: "توتو يعرف أنك قد تغير الطلاء، لكن لا يمكنك محو 12 عامًا من العمل والنجاح. بالنسبة له، رؤية مرسيدس في المركزين الأول والثاني يتبعهما لويس في المركز الثالث هي ببساطة الطريقة الأكثر مثالية لتنظيم شبكة الانطلاق. ربما حان الوقت ليشارك توتو تفاصيل البارتي مود للمحرك مع لويس".

بينما شملت التعليقات الأخرى: "هذا يؤلمني قليلًا… أفتقد عائلة مرسيدس"، و"هاميلتون دائمًا جزء من عائلة مرسيدس"، و"وولف يشبه الأخ الأكبر الفخور".

وتعد جائزة الصين الكبرى الجولة الثانية من موسم 2026، ومن المقرر أن تنطلق عند الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة).

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

