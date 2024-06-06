هاميلتون: ما تمرّ به مرسيدس حالياً هو "لعبة صبر"
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن السهام الفضية تمرّ حالياً بـ "لعبة صبر"، وسط المعاناة المتواصلة ضمن حقبة المؤثرات الأرضية.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
بدأت مرسيدس حقبة المؤثرات الأرضية الحالية بأداء متأخر مقارنة بأقرب منافسيها.
وخاضت أول موسمين مع سيارة وُصفت بالصعبة ذات الأداء غير القابل للتوقع، خاصة مع تصميمها الخاص لجانب السيارة: "تصميم الجانب صفر" أو "زيرو بود".
ورغم التغييرات المتلاحقة على السيارة، والتعديلات في الطاقم التقني، وتقديم سيارة جديدة بالكامل لموسم 2024، إلا أن مرسيدس ما زالت متأخرة عن ريد بُل بل وحتى أنها تراجعت أكثر خلف فيراري ومكلارين، الفريقان اللذان حققا الانتصارت إلى جانب ريد بُل في 2024.
وفي موسم نجحت خلاله مكلارين، الفريق الزبون الذي يتزود بمحركات مرسيدس - بتحقيق الفوز في ميامي على يد لاندو نوريس والاقتراب من الفوز في إيمولا، تعاني مرسيدس في فهم مشاكلها وتقديم الحلول الناجحة.
وكان توتو وولف مدير الفريق قد صرّح سابقاً بأن العلامة الألمانية اقتنعت بعدم وجود "حلّ سحري" بل وجدت طريقها الذي ستسير فيه عبر تقديم خطوات صغيرة متلاحقة للأمام.
ويحتل الفريق المركز الرابع حالياً ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، لكن يبدو أن جولة كندا ستكون نقطة محورية في تقرير كيفية سير الموسم.
لكن رغم ذلك، لا يبدو أن هاميلتون مستاء من المعاناة الحالية، بل وصف الوضع بأنه "لعبة صبر".
فقال: "لن أقول أن الوضع محبط، فما يجري حالياً هو ’لعبة صبر’".
وأكمل: "عليك تقديم أفضل ما يمكن بما يتوافر لديك من موارد، أفضل استعمال ممكن لما لديك من أدوات حالياً، الغد وفي عطلة نهاية الأسبوع".
وألمح هاميلتون - الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من الموسم المقبل - إلى الفريق مسرور من نتائج العمل على جهاز المحاكاة ونفق الهواء.
فقال: "من المشجع أن نرى التقدم الذي حققناه في المصنع ونفق الهواء".
واستطرد: "لدينا قطع جديدة قادمة، وذلك أمر يثير الحماسة على الدوام، محاولة تجربة العديد من الأمور لإيجاد ما يعمل وما لا يعمل".
وأكمل: "بات لدينا كذلك طريق واضح للأمام، وهذا ما اختبرناه في جهاز المحاكاة، وبالتالي نحن متحمسون للتجربة".
وأضاف: "الجميع في الفريق يضغط حقاً وبشكل كبير".
واختتم: "لقد ضغط الجميع في المصنع بشدة لجلب هذه القطع مبكراً. نحتاج لعمل الجميع معاً، ونحن نعلم هذا بالفعل".
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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