هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022

واجهت مرسيدس بعض المشاكل فيما يتعلق بظاهرة "الارتدادات" حيث تراجعت في الأداء خلف فريقي فيراري وريد بُل.

وحقق هاميلتون وزميله جورج راسل أفضل نتيجة ممكنة في سباق البحرين مع المركزين الثالث والرابع بعد انسحاب سيارتي ريد بُل.

لكنّ بطل العالم سبع مرات أكد أنه لا يمكن لفريقه الاعتماد في كل جولة على مشاكل الآخرين مثل ما حصل مع نظام مضخة الوقود في سيارتي ريد بُل.

حيث قال هاميلتون: "لدينا مشاكل ونحن نسعى لإصلاحها. هناك إمكانيات كبيرة في السيارة ونحن نحاول العمل بجدّ لتصحيح المشاكل بأسرع وقت ممكن".

وأردف: "ليس لدي أي شك بأن لدينا أفضل مجموعة من الأشخاص يعملون بجد لإيجاد الحلول ومحاولة استخراج الأداء".

وتابع: "لذا لست متوتراً بشكل كبير. لكنني أريدُ دخول معترك المنافسة بأسرع وقت ممكن. علينا التقدم إلى الأمام بأسرع ما نستطيع".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل حيال مقدار التنازلات التي اضطرت مرسيدس لها عبر زيادة ارتفاع السيارة بهدف الحد من الارتدادات، أجاب هاميلتون حيال الخسارة في الأداء: "لم أعلم الأرقام بالتفصيل، لكنني أعلم أنها كبيرة".

وأردف: "السيارات التي كانت أمامنا على سبيل المثال، تمتلك مستويات مذهلة من الارتكازية على السرعات المنخفضة".

وبينما يبدو هاميلتون واثقاً من قدرة مرسيدس على قلب الطاولة، لكنه امتنع عن الإفصاح عن أية توقعات فيما يتعلق بسباق جدة.

فقال: "أكملنا كماً هائلاً من العمل في الأيام الماضية".

وأكمل: "أنا فخور للغاية بالفريق وعملهم المتواصل، حفاظهم على التركيز طوال الوقت والتعامل مع هذا الكم الهائل من البيانات".

وتابع: "نحن نعي المشاكل التي لدينا، ونعمل جاهدين لمحاولة إيجاد الأسباب وراءها وتصحيحها من دون خسارة الأداء".

وأكد هاميلتون أن متحمس للعودة إلى مسار جدة "السريع جداً" بالرغم من أن المقاطع المستقيمة قد تكون "ممتعة بما يكفي" نظراً لوجود مشكلة الارتدادات.