هاميلتون ليس لديه "أيّ اهتمام" بالفورمولا إي

دائمًا ما حاول سائق مرسيدس التفاخر بحميته المبنيّة على النباتات فقط إلى جانب طرحه مرارًا لمواضيع البيئة على منصّات التواصل الاجتماعي.

وقال جون-إريك فيرن بطل الفورمولا إي مؤخّرًا لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ سلسلة السيارات الكهربائيّة، التي تعتبر المساعدة على مجابهة التغيّر المناخي والترويج للسيارات الكهربائيّة كهدفين أساسيين لها، تتناسب بشكلٍ مثالي مع هاميلتون ومبادئه الصديقة للبيئة بعد انتهاء مسيرته في الفورمولا واحد.

لكن عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى قوّة تعليقاته الأخيرة بشأن حالة كوكب الأرض وعمّا إذا كان يرغب بتجربة قيادة سيارة الفورمولا إي، أجاب هاميلتون: "ليس لديّ أيّ اهتمام على الإطلاق بخوض غمار الفورمولا إي".

وأضاف: "لا أخطّط حاليًا للمشاركة فيها بعد نهاية مسيرتي في الفورمولا واحد".

وكانت تعليقات هاميلتون الأخيرة على حسابه في "انستاغرام" قد أطلقت قدرًا من الانتقادات التي وصفت البريطاني بالمنافق كونه يطلب من الآخرين أن يكونوا أصدقاء للبيئة بينما يتسابق هو في الفورمولا واحد ويُسافر حول العالم من أجل القيام بذلك.

وبمواصلة إجابته على سؤال موقعنا "موتورسبورت.كوم"، اعترف هاميلتون أنّه كان من الصعب على الذين يتواجدون خارجًا إدراك حديث سائق فورمولا واحد على البيئة.

بدوره دعم سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات اليوم الخميس تعليقات هاميلتون واستخدامه لوسائل التواصل الاجتماع لنشر نظرته.

واتّفق فيتيل، الذي ليس له أيّ حضور في وسائل التواصل الاجتماعيّ، على أنّه "من الصعب جدًا الحصول على القبول من الخارج، كون السائقين ليس لهم وقعٌ كبير لأنّ السباقات تُقام حول العالم"، لكنّه قال أنّ ذلك لا يعني أنّ المتواجدين في دائرة الفورمولا واحد لا يُمكنهم الحديث حول ذلك.

وقال الألماني: "أشعر بأنّ على الفورمولا واحد القيام بالمزيد. هذه منصّة تعمل في كامل أنحاء العالم، أعتقد بأنّ علينا بعث رسالة أقوى في ما يتعلّق بهذا الموضوع".

وأكمل: "هذه مسألة مجانيّة بالنسبة للجميع، الكلّ بوسعه القيام بشيء ما والمساهمة قليلًا وفي حال تحرّك العالم بأسره فسيُحدث ذلك فرقًا ضخمًا".

واختتم بالقول: "التغيير قادمٌ لا محالة، ونأمل أن يحدث ذلك عاجلًا وغير آجل".