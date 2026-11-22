فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون: لو حصلت على الدعم كسائق أول لكان بوسعي التفوق على أنتونيللي في معركة اللقب

أكد سائق فيراري أنه لم يطلب يومًا الحصول على مرتبة السائق الأول، لكنه يعتقد أنه كان "بحاجة إلى الدعم" عندما كان أقرب منافسي أندريا كيمي أنتونيللي.

ليديا مي

منشور: 22-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

موتورسبورت ريد زُون



لمشجّعي فيراري. آخر أخبار فيراري في الفورمولا 1، وتحديثات السائقين، والتحليلات التقنيّة وردود الفعل على السباقات من مارانيللو والمزيد.

يعتقد لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، أنه كان بوسعه التفوق على كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس في معركتهما خلال المراحل الأولى من الموسم، لو حصل على دعم أكبر من فيراري.

وجاءت تصريحات البريطاني بعد جائزة لاس فيغاس الكبرى، حيث دخل في احتكاك آخر مع زميله شارل لوكلير، ما تسبب في دوران سيارته حول نفسها.

وتمكن من التعافي وإنهاء السباق في المركز السابع، بينما تلقى لوكلير عقوبة وأنهى السباق عاشرًا.

وعندما سُئل عن اقتراح دايمون هيل، بطل العالم للفورمولا 1 عام 1996، بأن تجعل فيراري منه سائقها الأول، أكد هاميلتون أنه لم يطلب يومًا الحصول على هذه المكانة، لكنه شعر بأنه كان بحاجة إليها في وقت سابق من العام.

حيث قال هاميلتون: "لم أطلب يومًا أن أكون السائق الأول. لم أطلب ذلك مطلقًا، بكل صدق".

وأشار إلى مرحلة من الموسم كان يتقدم فيها بفارق كبير على لوكلير، وكان أقرب السائقين إلى منافسة أنتونيللي على اللقب.

وقال: "كنت في المركز الثاني لفترة طويلة من العام، وفي تلك المرحلة كنت بحاجة إلى الدعم لضمان قدرتي في التفوق على كيمي".

وأردف: "كانت هناك بعض الظروف خلال الموسم التي كان بوسعي فيها التفوق على كيمي لو حصلتُ على الدعم".

وبعد أن حقق السائق البالغ من العمر 41 عامًا فوزه الأول في سباقات الجائزة الكبرى مع فيراري في برشلونة خلال يونيو، كان يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين، بفارق 41 نقطة خلف أنتونيللي، ومتقدمًا بفارق 40 نقطة على لوكلير. كما احتل المركز الثاني بعد سباقات موناكو وبلجيكا والمجر.

وواصل أنتونيللي طريقه نحو حسم بطولة العالم في جائزة المكسيك الكبرى، قبل أسبوع واحد من فوز مرسيدس بلقب بطولة الصانعين، ويملك الآن 402 نقطة مقابل 267 نقطة لهاميلتون.

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

وعندما سُئل عن مستقبل علاقته بزميله في الفريق، قال: "لا أعرف، لكن هذا ليس أمرًا أريد الخوض فيه. هذه أسئلة يطرحها الناس. في نهاية المطاف، قدمت أقصى ما لدي، وبذلت كل ما بوسعي لحصد تلك النقاط اليوم".

وأضاف: "كنا نواجه التحديات باستمرار، لكنني واصلت التركيز على عملي".

وفي مرحلة سابقة من السباق، تلقى هاميلتون عقوبة زمنية قدرها عشر ثوانٍ بسبب خروجه عن حدود الحلبة وتحقيق أفضلية على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتابع: "عقوبة العشر ثوانٍ كانت جنونية وقاسية جدًا جدًا. كنت أحاول تجنب الاصطدام بهم، وكان بإمكانهم ببساطة أن يطلبوا مني إعادة المركز".

وأردف: "عقوبة عشر ثوانٍ أمر جنوني. لكنني عدتُ وتمكنت من العودة إلى المنافسة، وكنت أرى ماكس أمامي، وقلت لنفسي: لقد عدنا إلى المعركة".

وأضاف: "كنت أتنافس مع مكلارين، ولذلك اعتقدت بصراحة أنني ربما أستطيع المنافسة على منصة التتويج، وكان كل تفكيري منصبًا حرفيًا على منافسة مكلارين".

واختتم: "لأن هذا هو المستوى الذي يجب أن نكون عليه من أجل انتزاع المركز الثاني".

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