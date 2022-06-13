هاميلتون لن يُفوّت جولة كندا بالرغم من آلام ظهره

كان سائق مرسيدس من بين عددٍ من السائقين الذين تأثّروا بظاهرة الارتدادات في عطلة نهاية أسبوع جائزة أذربيجان الكبرى مع اهتزاز السيارات بشكلٍ عنيفٍ قرب نهاية الخطّ المستقيم الطويل.

وأشار هاميلتون أثناء السباق إلى معاناته من آلام في ظهره، وقال بعد السباق بأنّه كان يُحاول التشبّث كي يُكمل السباق الذي حلّ فيه رابعًا في النهاية.

ودعا توتو وولف مدير فريق مرسيدس "فيا" للتدخّل وإيجاد حلٍ للمشكلة، قائلًا أنّ "شيئًا ما يجب أن يحدث" بالنظر إلى المخاوف الجسديّة التي عبّر عنها العديد من السائقين.

وعندما سُئل إن كان خائفًا من إمكانيّة تسبّب الآلام في إجبار هاميلتون على الغياب عن السباق المقبل في كندا، قال وولف: "أجل، بالتأكيد. لم أره بعد، ولم أتحدّث إليه بعد السباق، لكن يُمكنكم رؤية أنّ هذه لم تعد مسألة عضلات بعد الآن".

وكتب البريطاني على حسابه في انستاغرام اليوم الإثنين ليكشف عن تحديثاته بشأن حالته، حيث كتب: "ظهري يؤلمني قليلًا، لكن لا شيء جديٌ لحسن الحظ".

وأضاف: "قمت بحصّة معالجة بالإبر وأنا في طريقي لفريقي للعمل معًا وتحسين الوضع".

وأكمل: "علينا مواصلة القتال، لا وقت مثل الحاضر للالتفاف معًا والدفع معًا، وسنفعل ذلك".

وأردف: "سأكون حاضرًا نهاية هذا الأسبوع، لن أفوّتها بالعالم كلّه. أتمنّى للجميع يومًا وأسبوعًا مدهشين".

وكانت مرسيدس من بين أبرز الفرق التي عانت من الارتدادات هذا الموسم، حيث اتّضحت الظاهرة خلال التجارب الشتويّة مع عودة السيارات إلى تبني المؤثّرات الأرضيّة في هذا الجيل الجديد من السيارات.

وفاقمت المطبّات الكثيرة على حلبة شوارع باكو المشكلة، حيث عانى الكثير من السائقين من بعض المشاكل الجسديّة، وهو ما أشعل جدل السلامة المحيط بالارتدادات.