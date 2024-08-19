هاميلتون لن يعتزل طالما بمقدوره السعي للعودة إلى القمة من جديد

يبلغ لويس هاميلتون 39 عامًا، إذ أنه ثاني أكبر السائقين على ساحة البطولة بعد فرناندو ألونسو (43 عامًا).

لكن بطل العالم السباعي لا ينوي إنهاء مسيرته قريبًا، حيث سيغادر صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري ليقود لصالح فيراري في 2025.

وعند سؤاله عن الوقت الذي قد يفكّر في الاعتزال فيه، صرّح هاميلتون لمجلة Esquire قائلًا: "هنالك أيام لا أعلم فيها إلى متى بوسعي المواصلة".

وأضاف: "الفورمولا 1 لا تسمح لك بعطلة كبيرة مثل الرياضات الأخرى، لكنني دومًا ما أملك خطة ذهنية لترتيب الأمور لدي بين العلامات التي أتعاون معها، الشركات التي أسستها وكيفية إدارة وقتي بين كل ذلك".

وتابع: "لا أعلم إذا ما سيأتي وقت أعتزل فيه كل شيء وأفقد شغفي بهذه الرياضة. آمل ألا يحدث ذلك أبدًا، لكنني سأعرف عندما يحين وقت الاعتزال".

تجدر الإشارة إلى أن هاميلتون سينتقل إلى فيراري الموسم المُقبل ساعيًا لحصد بطولته الثامنة، ليملك رقمًا قياسيًا يصعب كسره.

"أريد أن أضمن بلوغ القمة بينما باستطاعتي ذلك وبوسعي الاستمتاع بالرياضة التي مارستها طيلة حياتي" قال هاميلتون.

وأكمل: "هنالك كثيرون ينهون مسيرتهم مبكرًا، وقد سبق وتحدثت إلى كثير منهم ممن يتمنون لو كانوا استمروا لعام آخر أو عامين. حيث يقولون: استمر طالما باستطاعتك ذلك. لكنني لن أستمر إذا شعرت بأنني لست جيدًا بالقدر الكافي".

واختتم: "السؤال الآن هو: كيف يمكنني الحفاظ على لياقتي للمنافسة في مواجهة الشباب في العشرينات من عمرهم بينما أقوم بكل هذه الأمور؟".