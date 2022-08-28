هاميلتون لن يعتذر حيال خطأ اللفّة الأولى بعد غضب ألونسو
تحمّل لويس هاميلتون سائق مرسيدس مسؤوليّة حادثه مع فرناندو ألونسو في اللفّة الأولى من سباق جائزة بلجيكا الكبرى، لكنّه قال أنّه لن يعتذر بعد أن وصفه الإسباني بـ "الغبيّ".
حاول سائق مرسيدس تجاوز ألونسو نحو المركز الثاني من الجهة الخارجيّة من منعطف "لي كومب" بعد أن كان بجانبه على خطّ كيميل المستقيم الخلفي.
وكان هاميلتون متقدّمًا بشكلٍ طفيف على ألونسو عند رأس المنعطف، وحرمه من أيّ مساحة ما تسبّب في الحادث.
وفي حين أنّ ألونسو كان قادرًا على المواصلة، فإنّ القسم الخلفي لسيارة هاميلتون تضرّر بعد أن قُذفت سيارته إلى الأعلى وطلب منه فريقه مرسيدس الانسحاب.
وقبل هاميلتون اللوم لاحقًا، قائلًا أنّه لم يكن يرى ألونسو.
"بالتأكيد كان ذلك خطئي اليوم" قال هاميلتون عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الحادث، وأضاف: "ذلك مؤسف. لكن هذه سباقات السيارات. بذلت كلّ ما في وسعي وحاولت التجاوز من الجهة الخارجيّة".
وأردف: "لم أترك مساحة كافية ودفعت ثمن ذلك. لذا أجل لم يكن ذلك خطأً متعمّدًا".
وكان ألونسو غاضبًا تجاه هاميلتون عبر اللاسلكي، واصفًا غريمه السابق بـ "الغبيّ" الذي "لا يُمكنه سوى التسابق من الأمام".
وعندما سُئل عن تعليقات ألونسو، قال هاميلتون أنّه كان "من الرائع" معرفة شعور ألونسو حوله.
وقال: "لا أملك إجابة على ذلك. أعلم كيف تبدو الأمور في حميّة اللحظة، لكن من الرائع معرفة ما يشعر به تجاهي".
وأضاف: "من الأفضل أن يُعبّر عن ذلك بشكلٍ علني. ومثلما قلت فلم يكن ذلك خطأ متعمّدًا".
وعندما سُئل إن كان سيتحدّث إليه، أجاب: "كلّا. لن أفعل إلى أن أسمع ما قاله".
واعتبر المراقبون أنّ هاميلتون انعطاف تجاه ألونسو، لكن بالنظر إلى أنّها كانت حادثة في اللفّة الأولى فقد قرّروا عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة.
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