هاميلتون لن يضع حدًا لمسيرته في الفورمولا واحد في ظلّ تحضيره لعقدٍ جديد مع مرسيدس
لن يضع لويس هاميلتون "أيّ حدٍ" لمدى الفترة المتبقية من مسيرته في الفورمولا واحد في ظلّ تحضيره لخوض مفاوضات بشأن صفقة جديدة متعدّدة الأعوام مع مرسيدس.
كشف بطل العالم سبع مرّات في حوارٍ مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في أوستن أنّه يُخطّط للتوقيع على عقدٍ جديد مع مرسيدس في الأشهر القليلة المقبلة.
وينتهي عقد هاميلتون الحالي مع مرسيدس مع نهاية العام المقبل، لكنّه أوضح أنّه يسعى لمواصلة التسابق مع الفريق بعد ذلك في ظلّ سعيه لتحقيق اللقب الثامن.
وعندما سُئل أمسٍ الخميس في المكسيك عن الفترة التي يتوقّع بقاءه فيها في الفورمولا واحد، أجاب هاميلتون: "لا أضع أيّ حدٍ في الحقيقة".
وأضاف: "أخطّط للتوصّل إلى صفقة متعدّدة الأعوام مع فريقي. لا أعلم ما تُخبّئه الأعوام الخمسة المقبلة. أعتقد بانّنا لا نزال نحاول العمل على ذلك".
وأردف: "هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي يتمّ العمل عليها. مثلما أطلقت شركة إنتاج أفلام هذا الأسبوع. لكنّني أتحلّى بشعورٍ رائع، في عقلي وجسدي".
وأكمل: "أعتقد بأنّ هناك المزيد من الأشياء لتحقيقها معًا. لا أعلم كم سأبقى".
ومزح هاميلتون بالقول أنّه في حال غادر زميله السابق فرناندو ألونسو الفورمولا واحد فربّما "سيُفكّر في ذلك مرّتين، لأنّه سيُصبح السائق الأكبر سنًا في البطولة حينها".
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