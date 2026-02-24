خلال تجارب ما قبل الموسم، حاول السائقون فهم وحدات الطاقة المعقدة ومنطق الانسيابية النشطة، وعندما سنحت الفرصة اختبروا أيضًا عامل السحب عبر الاقتراب خلف سيارات المنافسين.

وبينما يلعب وضع الخط المستقيم، الذي يسمح بفتح الجناحين الأمامي والخلفي، والانسيابية النشطة دورًا مساعدًا خلال التجاوز، يتعين على السائقين الآن أيضًا التركيز على استخدام البطارية، إذ يلعب النظام الكهربائي دورًا مساويًا لمحرك الاحتراق الداخلي.

وكانت الانطباعات الأولية من التجارب أن الاقتراب خلف سيارة أخرى يبدو مشابهًا جدًا لما كان عليه في 2025. لكن لويس هاميلتون سائق فيراري أوضح بأن الصورة الحقيقية لن تتضح إلا في ملبورن.

حيث قال: "أعتقد أنه في الوقت الحالي أحاول أنا وجميع السائقين فهم كيف سيكون الأمر في ظروف السباق. وضع الخط المستقيم، التجاوز والتسارع أمور مألوفة لنا بالفعل، لذلك فإن من تمكن من تنفيذ محاكاة السباق خلال التجارب كان يحاول عادة الاقتراب خلف سيارة أخرى لفهم كيفية سير الأمور".

وأضاف: "في برشلونة تمكنت من الاقتراب خلف أحدهم، وبصراحة لم يكن الشعور جيدًا جدًا. كان إحساسًا غير معتاد بالنسبة لي، أشبه بإحساس يمكن التعامل معه".

وتابع: "بالطبع قد تتغير مشاعري لأنني لا أعتقد أنه من الممكن تقييم الوضع بالكامل حتى أختبر الموقف نفسه في السباق الأول. لا أعرف كيف يشعر السائقون الآخرون الآن وما إذا كانت الأمور ستتحسن أم تسوء. أعتقد أنه سيتعين علينا الانتظار لنرى".