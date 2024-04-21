هاميلتون "لم يُواجه طوال حياته ضعف استجابة للانعطاف" مثل الذي واجهه في الصين
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنّه "لم يسبق له أن واجه ضعف استجابة للانعطاف طوال حياته" بالقدر الذي واجهه في سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
على إثر مركزه الثاني الواعد في السباق القصير صباح السبت، واجه هاميلتون سباق تعافي بعد انطلاقه من المركز الـ 18 في السباق الرئيسي اليوم الأحد.
لكنّ بطل العالم سبع مرّات فشل في تحقيق أيّ تقدّم على إطارات "سوفت" التي انطلق عليها، وانتقل إلى تركيبة "ميديوم" في اللفّة الـ 15.
وقال أنّ سيارته عانت من ضعف استجابة للانعطاف طوال النصف الأوّل من السباق لدرجة أنّه اعتقد بأنّ شيئًا ما كان كسورًا فيها.
وقال: "اعتقدت بأنّني لمست أحدهم في البداية لأنّه لم يسبق لي أن واجهت هكذا ضعف استجابة للانعطاف طوال حياتي، لذا كنت أنعطف بسرعة بطيئة وأنتظر وأنتظر".
وأضاف: "اعتقدت بأنّه كان هناك ضررٌ مثل الآخرين بسبب وجود أشلاء في كلّ مكان، لكن تبيّن أنّ ذلك بسبب الإعدادات التي اخترتها".
وأكمل: "مع قرارات أفضل على صعيد الإعدادات، فربّما كنّا لنكون على مقربة من جورج راسل (الذي حلّ سادسًا)، لكن علينا مواصلة القتال".
وبتعليقه على محاولته القصيرة على إطارات "سوفت" وفشلها، قال البريطاني: "يا إلهي، أعتقد بأنّني كنت الوحيد، وسرعان ما انهارت تلك الإطارات بعد اللفّة الأولى. كان الوضع صعبًا للغاية".
من جانبه قال راسل أنّ مركزه السادس كان أفضل ما يُمكن توقّعه بعد معاناته لمجاراة ثنائيّ فيراري.
وقال: "نعلم أنّ أداءنا كان باهتًا نهاية هذا الأسبوع وتراجع مع تقدّمها. كنّا ضمن المعركة مع فرناندو ألونسو وأوسكار بياستري في السباقات الثلاثة الماضية. موقعنا هو المركز السادس الآن".
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