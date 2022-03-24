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هاميلتون لم يكن يتوقع اعتذاراً من قبل "فيا" ضمن تحقيق سباق أبوظبي 2021

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه لم يكن يتوقع أي اعتذار ضمن تقرير تحقيق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في نتائج سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021 في الفورمولا واحد، لكنه أشار إلى أن وصف ما حصل "بالخطأ البشري" خطوة إيجابية.

هاميلتون لم يكن يتوقع اعتذاراً من قبل "فيا" ضمن تحقيق سباق أبوظبي 2021

نشرت "فيا" تقريرها حيال ما حصل في سباق أبوظبي الختامي المثير للجدل، شرحت فيه الأحداث التي أدت إلى إعادة انطلاق السباق للفة وحيدة أخيرة بعد خروج سيارة الأمان، الأمر الذي أدى إلى تجاوز ماكس فيرشتابن لغريمه هاميلتون للفوز بالسباق واللقب معاً.

وأشار التقرير إلى "خطأ بشري" من قبل مايكل ماسي مدير السباقات السابق، الذي لم ينجح في تطبيق فقرتين على الأقل من اللوائح الرياضية فيما يتعلق بإعادة انطلاق السباق.

وذُكر في التقرير كذلك أنّ ماسي تصرف "بنية طيبة" ضمن محاولته إطلاق السباق بعد سيارة الأمان، وأنه كان تحت الضغوط التي يتطلبها مركز مدير السباق.

وعبّر هاميلتون عن إحباطه الشديد بعد الهزيمة التي حرمته لقبه الثامن. حتى أنه غاب عن جميع قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الشتوية قبل العودة للموسم الجديد والتشديد على ضرورة الشفافية عبر الكشف عن نتائج التحقيق.

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وأوضح البريطاني أنه لم يقرأه بشكل مفصّل بعد، لكنه لا يتوقع أي نوع من الاعتذار ضمن التقرير، حيث يحصر تركيزه على تحسين أداء مرسيدس حالياً.

فقال على هامش جولة البحرين: "سأقرؤه ربما بعد السباق".

وأكمل: "لم أكن أتوقع اعتذاراً، وذلك ليس أمراً أركز عليه حقاً. نعلم أن هذا واقع الحال وأن ذلك (الاعتذار) لم يكن ليحصل". 

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وتابع: "حقيقة وجود الشفافية على الأقل والاعتراف بالخطأ البشري، لهو خطوة إيجابية بنظري. لا يمكننا العودة للماضي وتغييره".

واسترسل: "لذا أعمل على حصر تركيزي في عملي، ومحاولة تشكيل المستقبل الذي أريده، العمل مع الفريق محاولة تحسين السيارة. أمامنا بعض العمل".

من جهة أخرى، خاض بطل العالم سبع مرات نقاشاً وصفه "بالإيجابي" مع محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" اتفق خلاله على دفع 50.000 يورو للأعمال الخيرية كتعويض عن تغيبه عن حفل توزيع جوائز "فيا" العام الماضي.

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