تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن يُباغت هاميلتون ويخطف قطب الانطلاق الأوّل في أبوظبي التالي / نوريس يشعر بالتوتّر لانطلاقه من خلف المتنافسين على اللقب في أبوظبي
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

هاميلتون: "لم يكن لدينا ردّ" على وتيرة فيرشتابن في تصفيات أبوظبي

اعترف لويس هاميلتون بأنه لم يتمكن من الردّ على الوتيرة الصاروخية التي تمتع بها غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن في تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى الختامية.

هاميلتون: "لم يكن لدينا ردّ" على وتيرة فيرشتابن في تصفيات أبوظبي

قدّم فيرشتابن لفّة عبقرية ضمن محاولته الأولى في القسم الحاسم للتصفيات والتي كانت أسرع بنصف ثانية من البريطاني، على الرُغم من أنه حصل على مساعدة عامل السحب من زميله سيرجيو بيريز.

لكن وبينما حسّن هاميلتون زمنه في المحاولة الثانية ليغلق ذلك الفارق، لكنّه لم يكن كافيًا للتغلب على سائق ريد بُل.

وقال هاميلتون أنه ليس بوسعه ربط ذلك التأخّر بأيّة أخطاء محددة، وأن تلك النتيجة تعود ببساطة لتمتّع غريمه بوتيرة أفضل.

"قدّم ماكس لفة رائعة اليوم. لم نتمكن ببساطة من منافسة ذلك الزمن في نهاية الحصة" قال هاميلتون.

وأضاف: "بدت وتيرته قوية للغاية خلال التجارب الحرة. لم نتمكن من الردّ على تلك اللفة. كانت لفة رائعة من قِبَله".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "لكننا في موقع جيد، أودّ اعتقاد ذلك، مع إطاراتنا للغد. آمُل أن نخوض سباقًا جيّدًا".

وكانت إشارة هاميلتون الوحيدة عن سبب عدم تمكنه من تقديم ذات الاداء الذي ظهر بها في بداية التصفيات هي أن تجهيز إطاراته في النهاية لم يكن جيّدًا كما ينبغي.

"تراجعت قليلًا في اللفة الأولى عند المنعطف الخامس. لكن اللفة الأخيرة كانت رائعة ونظيفة. لكنني لم أتمكن من أن أكون أسرع" قال سائق مرسيدس.

وأكمل: "لا أعلم إذا ما كان السبب هو تجهيز الإطارات، أو أيّا كان السبب على صعيد لفة الخروج، لكن على أيّة حال، لم أتمكن من التغلب على ذلك التوقيت الذي قام به اليوم. إنه يستحقّ تمامًا قطب الانطلاق الأول".

وبينما يملك فيرشتابن فرصة رائعة للضغط من أجل حسم اللقب لصالحه مع انطلاقه من المركز الأول، لكنّ هاميلتون أبدى سعادته كذلك بالتواجد على الصف الأول، ولا سيّما أنه مركز يُتيح له متابعة غريمه على اللقب.

حيث قال: "ما أزال على صف الانطلاق الأول. لدينا ذلك الفارق مع اختلاف الإطارات، لكنني ممتن أن بمقدوري رؤية مكانه، ومن ثمّ سيمكننا المُضي قُدمًا من هناك".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يُباغت هاميلتون ويخطف قطب الانطلاق الأوّل في أبوظبي
المقال السابق

فيرشتابن يُباغت هاميلتون ويخطف قطب الانطلاق الأوّل في أبوظبي
المقال التالي

نوريس يشعر بالتوتّر لانطلاقه من خلف المتنافسين على اللقب في أبوظبي

نوريس يشعر بالتوتّر لانطلاقه من خلف المتنافسين على اللقب في أبوظبي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016

برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022

فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.