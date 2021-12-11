هاميلتون: "لم يكن لدينا ردّ" على وتيرة فيرشتابن في تصفيات أبوظبي

قدّم فيرشتابن لفّة عبقرية ضمن محاولته الأولى في القسم الحاسم للتصفيات والتي كانت أسرع بنصف ثانية من البريطاني، على الرُغم من أنه حصل على مساعدة عامل السحب من زميله سيرجيو بيريز.

لكن وبينما حسّن هاميلتون زمنه في المحاولة الثانية ليغلق ذلك الفارق، لكنّه لم يكن كافيًا للتغلب على سائق ريد بُل.

وقال هاميلتون أنه ليس بوسعه ربط ذلك التأخّر بأيّة أخطاء محددة، وأن تلك النتيجة تعود ببساطة لتمتّع غريمه بوتيرة أفضل.

"قدّم ماكس لفة رائعة اليوم. لم نتمكن ببساطة من منافسة ذلك الزمن في نهاية الحصة" قال هاميلتون.

وأضاف: "بدت وتيرته قوية للغاية خلال التجارب الحرة. لم نتمكن من الردّ على تلك اللفة. كانت لفة رائعة من قِبَله".

وتابع: "لكننا في موقع جيد، أودّ اعتقاد ذلك، مع إطاراتنا للغد. آمُل أن نخوض سباقًا جيّدًا".

وكانت إشارة هاميلتون الوحيدة عن سبب عدم تمكنه من تقديم ذات الاداء الذي ظهر بها في بداية التصفيات هي أن تجهيز إطاراته في النهاية لم يكن جيّدًا كما ينبغي.

"تراجعت قليلًا في اللفة الأولى عند المنعطف الخامس. لكن اللفة الأخيرة كانت رائعة ونظيفة. لكنني لم أتمكن من أن أكون أسرع" قال سائق مرسيدس.

وأكمل: "لا أعلم إذا ما كان السبب هو تجهيز الإطارات، أو أيّا كان السبب على صعيد لفة الخروج، لكن على أيّة حال، لم أتمكن من التغلب على ذلك التوقيت الذي قام به اليوم. إنه يستحقّ تمامًا قطب الانطلاق الأول".

وبينما يملك فيرشتابن فرصة رائعة للضغط من أجل حسم اللقب لصالحه مع انطلاقه من المركز الأول، لكنّ هاميلتون أبدى سعادته كذلك بالتواجد على الصف الأول، ولا سيّما أنه مركز يُتيح له متابعة غريمه على اللقب.

حيث قال: "ما أزال على صف الانطلاق الأول. لدينا ذلك الفارق مع اختلاف الإطارات، لكنني ممتن أن بمقدوري رؤية مكانه، ومن ثمّ سيمكننا المُضي قُدمًا من هناك".