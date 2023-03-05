هاميلتون لم يتوقّع العبور إلى القسم الثالث من تصفيات البحرين في ظلّ معاناة مرسيدس
اعترف لويس هاميلتون بأنّه لم يتوقّع العبور إلى القسم الثالث من تصفيات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد بعد معاناة فريقه لتقديم وتيرة جيّدة في المراحل المبكّرة من عطلة نهاية الأسبوع.
افتقرت مرسيدس للأداء للتواجد في المقدّمة خلال تجارب الجمعة في البحرين، حيث حلّ هاميلتون ثامنًا على بُعد ستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.
لكن بالوصول إلى التصفيات الأولى من هذا الموسم، أنهى هاميلتون القسم الثاني ثالثًا، ومن ثمّ تأهّل في المركز السابع في القسم الثالث الأخير مباشرة خلف زميله جورج راسل.
وقال البريطاني: "اعتقدت بأنّني كنت لأكون في موقعٍ أسوأ من هذا، ذلك إيجابي. قمنا بعملٍ رائع في الليلة الماضية، وبدت السيارة أفضل بكثير بعد الظهر، ومن ثمّ كانت التصفيات جيّدة".
وأردف: "اعتقدت بأنّنا سنعاني للعبور إلى القسم الثالث، لكنّ ذلك لم يحدث، وكنّا ضمن المنافسة".
وعندما سُئل عن مصدر الأداء الإضافي، أجاب هاميلتون: "كان ذلك من التوازن فقط".
واعترف هاميلتون بأنّ سيارة مرسيدس "دبليو14" لا تزال تفتقر لتوازن القسم الخلفي، بالرغم من أنّه يعتقد بأنّها تحسّنت على مدار عطلة نهاية الأسبوع.
وأكمل: "إنّها أفضل بالتأكيد، لكنّنا لا نزال نفتقر للارتكازيّة بشكلٍ عام. خاصة الجزء الخلفي من السيارة، لهذا السبب لا يُمكننا الضغط على دوّاسة الوقود مبكّرًا مثل ريد بُل وفيراري في التصفيات، لهذا السبب نُعاني من تآكل الإطارات".
وأكمل: "القصّة ذاتها من الأعوام الماضية. كان القسم الخلفي أفضل قبل العام الماضي. ذلك أمرٌ يُمكننا العمل عليه".
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