هاميلتون: لم تكن هناك "أية جدوى" من الدفاع بشراسة أمام فيرشتابن في فرنسا

وصل فيرشتابن إلى هاميلتون في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق فرنسا، حيث كان البريطاني سائق مرسيدس يتصدر طوال عشرين لفة تقريباً بعد انتقال ريد بُل لاستراتيجية التوقفَين بدل التوقف الواحد.

وبعد تجاوز زميله سيرجيو بيريز، انطلق فيرشتابن ليتجاوز فالتيري بوتاس قبل تسع لفات من النهاية، ومن ثم وصل إلى هاميلتون ليتجاوزه في اللفة ما قبل الأخيرة.

وحاول هاميلتون التحرك إلى المنتصف قبل المنعطف الثامن، لكن فيرشتابن اتجه داخلاً ليأخذ الصدارة من محاولة واحدة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه حينها الدفاع بشكل أكثر شراسة في مواجهة فيرشتابن، ردّ هاميلتون: "بداية، كانت الجهة الداخلية متسخة لذا لم أرغب بجعل إطاراتي أسوأ مما هي عليه بالفعل".

وأكمل: "كان يستعمل ’دي آر أس’، لذا لو لم يتجاوزني هناك، لكان قد تجاوزني على المقطع المستقيم بعده".

وأردف: "لم يكن ذلك ليؤثر على الإطلاق، لم يكن لدي تماسك أمامي، كان ليتجاوزني على أية حال".

وتابع: "لم تكن هناك أية جدوى من الدفاع بشراسة. أعتقد أنكم رأيتم ما حصل مع فالتيري، انتهى الأمر بتجاوزه مباشرة".

واسترسل: "لذا، لم يكن هناك أي داعٍ للإضرار بالإطارات أكثر".

بالمقابل، أوضح هاميلتون أن مرسيدس لو اختارت استراتيجية التوقفين كما فعلت في إسبانيا 2021، فإن هذا كان "ليفي بالغرض".

فقال: "لكن ذلك لم يكن ضمن حساباتنا على الإطلاق، لذا أمامنا بعض التحليلات للقيام بها وفهم الأسباب".

وتابع معلقاً على خياراته بعد دخول فيرشتابن الثاني إلى منصة الصيانة: "لقد كان متقدماً للغاية، لذا كان خياري الوحيد حقاً هو البقاء على الحلبة".

وأكمل: "دخل قبلي (من أجل ’أندركت’)، لذا كان ليخرج أمامي ولم أكن لأحظى بفرصة للتجاوز لأنهم سريعون جداً على المقاطع المستقيمة".

واختتم: "الخيار الوحيد المتاح أمامي كان البقاء لأطول وقت ممكن على أمل أن تصمد الإطارات".