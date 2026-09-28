هاميلتون: فيراري لم تعد صاحبة المركز الثاني، لكن هل هذا مهم؟ هل ما زلت أثق بفاسور؟ "نعم"

ترجمة وإعداد / خلدون يونس

تغادر فيراري أذربيجان وهي تحمل حقيقة واحدة مؤكدة: خلال عطلة نهاية أسبوع صعبة مثل تلك التي شهدتها باكو، وعلى حلبة كان من المتوقع أن تعاني عليها سيارة "إس إف-26"، تمكن الفريق مع ذلك من توسيع الفارق الذي يفصله عن مكلارين في بطولة الصانعين، حتى لو بدا ذلك بمثابة عزاء محدود.

ففي السباق، كانت لدى أوسكار بياستري فرصة واقعية للإنهاء أمام سائقي فيراري، بينما أبطأت بعض المشاكل لاندو نوريس.

لكن خطأ السائق الأسترالي منح الحصان الجامح متنفسًا، رغم أن شارل لوكلير أطلق تحذيرًا واضحًا. فقد شدد السائق القادم من موناكو على أن الفارق على الخطوط المستقيمة لا يزال كبيرًا، وأن الأفضلية التي تمتعت بها فيراري خلال جزء من الموسم في المنعطفات بدأت تتلاشى تدريجيًا أيضًا.

وكانت المشكلة أكثر وضوحًا هنا في باكو. ففي القطاع الثاني، وحتى في المنعطفات البطيئة، لم تتمكن سيارة "إس إف-26" من فرض نفسها معيارًا للأداء، إذ لم تكتفِ بالتأخر عن مرسيدس، التي لطالما تميزت بفاعليتها في الخروج من المنعطفات ونقل القوة إلى الأرض، بل تخلفت أيضًا عن ريد بُل، التي أثبتت قدرتها التنافسية على الحلبات التي تتطلب إعادة التسارع مرات عديدة خلال الموسم.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

وعند النظر إلى سباقات الجائزة الكبرى الأخيرة، تبرز حقيقة مهمة: لم تحقق فيراري أي منصة تتويج منذ سبا. لكن هناك أمرًا آخر أكثر دلالة؛ فقد حقق ماكس فيرستابن منصتي تتويج إضافيتين على الأقل مقارنة بسائقي الحصان الجامح، رغم أن ريد بُل نادرًا ما كانت ثاني أقوى سيارة على الحلبة. وهذا مؤشر واضح على الصعوبات التي واجهتها فيراري في استغلال الفرص التي كان ينبغي لها البناء عليها.

ليس من المفاجئ رؤية فيراري خارج منصة التتويج في باكو، إذ لم تكن الحلبة مثالية لإبراز نقاط قوة سيارة "إس إف-26". لكن ما يثير قلق السائقين بدرجة أكبر هو مسار الأداء.

فإلى جانب نقص القوة، ظهرت أيضًا صعوبة إيصال الإطارات إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة، وهي سمة متأصلة في سيارة "إس إف-26" بسبب تعاملها اللطيف مع الإطارات. وغالبًا ما تساعد هذه الخاصية خلال السباق، لكنها قد تتحول إلى نقطة ضعف عند محاولة تسجيل لفة سريعة.

لكن حتى على حلبة يتطلب فيها الأمر إكمال اللفات بوتيرة ثابتة لإيصال الإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة، ظهرت هذه المشاكل خلال السباق أيضًا، ثم تفاقمت بسبب صعوبات نشر الطاقة التي سلط لويس هاميلتون الضوء عليها طوال الجزء الأول من السباق.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقال هاميلتون: "كانت المشكلة طوال عطلة نهاية الأسبوع هي إيصال الإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة. لا أعتقد أنني تمكنت في أي وقت من إيصالها فعلًا إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة، ولا أستطيع أن أفهم تمامًا سبب حدوث ذلك مع سيارتنا".

"أجرينا بعض التغييرات لمحاولة جعل الإطارات تعمل بالشكل المطلوب. كانت الحصة الثالثة من التجارب الحرة أفضل قليلًا، لكن كان من الصعب جدًا إيصالها إلى درجة الحرارة المناسبة في التصفيات. أعتقد أن كثيرين واجهوا هذه المشكلة، لكن بدا أن آخرين عانوا منها بدرجة أقل. وكان الأمر كذلك في السباق أيضًا، طوال مراحله. أعتقد أنه في نهاية المرحلة الأولى من السباق، استجابت الإطارات فجأة وبدأت تعمل بشكل جيد، وأصبحت وتيرتي مقبولة".

"لكننا انتقلنا بعد ذلك إلى الإطارات المتوسطة، ولم ينجح الأمر. ثم كانت هناك مشكلة نشر الطاقة: يبدو أن هؤلاء المنافسين يمتلكون القوة، ثم المزيد من القوة، ثم المزيد منها في كل مكان. من الجنوني حقًا أن ترى نفسك مضطرًا للدفاع في أماكن لا يُفترض عادةً أن تضطر فيها إلى ذلك، مثل المنعطفات الثاني والرابع والخامس"، أضاف لويس.

وبالفعل، وكما أُشير، بدأ لويس منذ اللفة الثانية يشكو من نقص القوة، ما جعله يواجه صعوبة في الهجوم أو الدفاع.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ستكون الظروف مختلفة تمامًا في ماليزيا. فلن تمثل مسألة إيصال الإطارات إلى درجة الحرارة المناسبة مشكلة؛ بل من المرجح أن يكون ارتفاع حرارتها أكثر من اللازم هو المشكلة.

ومع ذلك، ستبقى هناك مشكلة الخطوط المستقيمة الطويلة التي قد تعاني عليها سيارة "إس إف-26"، خصوصًا أنها تأتي تباعًا بفواصل قصيرة.

بعد السباق، أوضح لوكلير أن فيراري لم تعد تمتلك أفضل هيكل سيارة، وأن المنافسين بدؤوا في تقليص الفارق مع الحصان الجامح، حتى في المنعطفات، بفضل تحديثاتهم. وعندما طُلب من لويس التعليق على هذه المسألة كرر أن فيراري ليست حاليًا ثاني أقوى فريق. وعندما سُئل عما إذا كانت فيراري تحتل في الواقع المركز الرابع في الوقت الراهن، جاء رده صريحًا بالقدر نفسه.

وقال: "ما أهمية كل هذا؟ ولماذا ينبغي أن أوافق على ذلك؟ لا أعرف إن كنا في المركز الثالث أو الثاني، لا أعرف. من الواضح الآن أننا لسنا الفريق صاحب المركز الثاني. لكننا اليوم متقدمون على مكلارين، لذا ربما نكون في المركز الثالث".

لكن هاميلتون جدد ثقته بفاسور رغم تراجع فيراري.

وعندما طُلب منه التوسع في الحديث عن هذه المسألة، وعن خطر خسارة فيراري المزيد من الأرض أمام منافسيها، ولا سيما في ظل الشائعات الأخيرة التي أفادت بأن كريس هورنر "عرض نفسه" لتولي قيادة الحصان الجامح، سُئل لويس عما إذا كان لا يزال يثق تمامًا بالمشروع تحت قيادة فريدريك فاسور.

وجاءت الإجابة واضحة، إذ أكد هاميلتون مجددًا ومن دون تردد: "نعم".