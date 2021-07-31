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هاميلتون: لم أمارس "ألاعيب" في التصفيات ومن يقولون ذلك "لا يفهمون ولذلك هم خارج البطولة"

قال لويس هاميلتون أنّ التعليقات حول أنّه تعمّد الإبطاء وحجز ثنائي ريد بُل في تصفيات المجر "سخيفة للغاية"، حيث أصرّ على أنّه لا يمارس أيّة "ألاعيب".

هاميلتون: لم أمارس "ألاعيب" في التصفيات ومن يقولون ذلك "لا يفهمون ولذلك هم خارج البطولة"

تواجد هاميلتون أمام ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز عند الخروج من أجل بدء اللفات الأخيرة في القسم الحاسم من التصفيات - وخلف زميله بالفريق فالتيري بوتاس الذي أكمل التصفيات ثانيًا خلف بطل العالم - حيث بدا بأنّ ثنائي مرسيدس يقود أبطأ مما كان متوقعًا.

وقاد هاميلتون ببطء شديد خلال خط الحظائر بمجرد أنّ خرج فيرشتابن من منطقة الصيانة خلفه، في حين أبطأ بوتاس بالتوجّه إلى المنعطفات الأخيرة من لفة التحمية ليعبر فيرشتابن بالكاد خط النهاية ويبدأ لفته السريعة الأخيرة، بينما أخفق بيريز في العبور قبل انتهاء الوقت.

ووصف كريستيان هورنر مدير فري ريد بُل ما قام به هاميلتون "بالألاعيب"، ولكنّه قال بأنّ سائق مرسيدس "كان من حقه فعل ذلك" بسبب مركزه على المسار.

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لكنّ هاميلتون شرح بأنّ مرسيدس كانت تحاول ترك فجوة كافية للتحرك بينما وصل بقية السائقين في القسم الحاسم إلى المنعطفات الأخيرة ضمن لفات تحميتهم بالترتيب أمامه وعلى سرعة بطيئة، حيث أنّه من المعتاد في بودابست أن تحاول الحفاظ على عمر الإطار للفات السريعة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تعليقات هورنر، إلى جانب تغريدة من سائق الفورمولا واحد السابق وسائق الإندي كار الحالي رومان غروجان، والتي جاء فيها: "إذا ما قام بذلك عن عمد، فذلك ليس جيّدًا على الإطلاق"، حيث ردّ هاميلتون قائلًا: "هذا سخيف للغاية يا رفاق. الجميع كانوا بطيئين، ألم تشاهدوا الآخرين؟ لا أفهم في الحقيقة".

وأضاف: "هل تظنون أنه كان بوسعي أن أُسرع ومن ثمّ أكون أقرب لفالتيري؟ الجميع كانوا يقومون بلفة خروج بطيئة. ما قمت به ليس مختلفًا عن أيّة لفة أخرى".

وتابع: "بالطبّع في كل مرة نخرج فيها نحاول تحضير الإطارات والحفاظ على برودتها كون حرارتها ترتفع جدًا خلال اللفة السريعة. لم أكن أمارس الألاعيب، لا أحتاج لممارسة الألاعيب يا رفاق. أعلم ما أقوم به داخل السيارة وكانت سريعة بالقدر الكافي، لا نحتاج لإضافة تلك التكتيكات".

واختتم: "لذا فإنّ أولئك الذين يُدلون بتلك التعليقات من الواضح بأنهم لا يعرفون شيئًا حول العمل الذي نقوم به هنا، ولهذا هم خارج البطولة على الأرجح".

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