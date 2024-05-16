هاميلتون: لم أشهد طوال مسيرتي إطارات بنافذة عمل "بهذا الضيق"
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه لا يذكر طوال مسيرته في الفورمولا واحد أنه واجه إطارات بنافذة عمل "بهذا الضيق".
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كانت جولة ميامي مؤخراً صعبة للغاية على السائقين فيما يتعلق بإيجاد النافذة المثالية لعمل الإطارات، حيث لعبت عدة عوامل في ذلك من بينها حرارة سطح المسار والظروف الجوية.
بالنسبة إلى هاميلتون، كل ذلك لم يساعده على متن سيارة مرسيدس التي تعتبر حساسة للغاية لناحية الإطارات حيث تخرج بسهولة من نافذة العمل المثالية.
وتعقيباً على هذه النقطة، أكد بطل العالم سبع مرات، أنه لم يشهد طوال مسيرته مثل إطارات بيريللي الحالية.
فقال: "أعتقد أن نافذة عملها ضيقة جداً، لناحية الحرارة. أعتقد أنني وبالتأكيد وطوال مسيرتي، لم أشهد نافذة عمل بهذا الضيق".
ومع مشكلة كهذه، فإن الكلفة ستكون التراجع مراكز كثيرة، وهذا أمرٌ واجه هاميلتون صعوبات فيه.
فقال: "بصراحة، تلك أكثر المشاكل إحباطاً. حيث تقارن وضعك بأيام كنت تحظى فيها بنافذة عمل أكبر، وتعمل على تحسين التوازن والتماسك طوال اللفة".
وفي الحقيقة، فإن هاميلتون لم يكن الوحيد الذي عانى من مشاكل حرارة الإطارات، حيث أكد أليكسندر ألبون سائق ويلياكز أن ميامي أظهرت نقاط الضعف الحالية في إطارات بيريللي.
فقال: "الأمر يتعلق بالإطارات أكثر من أي شيء آخر. أعتقد أن الصين كانت مشابهة قليلاً لـ ميامي".
وأكمل: "هناك على الدوام إدارة للفات حتى خلال التصفيات تحاول إبقاء إطاراتك على قيد الحياة".
وأردف: "المسار كان أكثر حرارة مما تحتمله هذه الإطارات. ومع الضغط للحدود القصوى فإن الإطارات تعاني".
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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