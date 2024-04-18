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هاميلتون: لم أشكّك ولو للحظة في اختياري لفيراري بالرغم ممّا يكتبه البعض

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّه لم يشكّك قطٌ في قرار انضمامه إلى فيراري بدءًا من الموسم المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد، واصفًا ما يكتبه البعض بأنّه "هراء".

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

تفاجأ العالم مطلع فبراير الماضي عندما أعلن البريطاني مغادرته لصفوف مرسيدس بنهاية الموسم الجاري والاتّجاه نحو فيراري، وذلك بالرغم من امتلاكه لعقدٍ للعام المقبل مع الصانع الألماني.

وأسال ذلك الكثير من الحبر، كون الكثيرين كانوا يعتبرون بأنّ البريطاني يتّجه لإكمال مسيرته مع مرسيدس، وكان هاميلتون منزعجًا في بعض الأحيان من كثرة الأسئلة التي كانت هجوميّة في بعض الأحيان للتشكيك في قرار مغادرته للسهام الفضيّة.

وبالرغم من أنّ مرسيدس تتأخّر حاليًا عن فيراري مع بداية مجريات موسم 2024، حيث كان الحصان الجامح الفريق الوحيد الذي حقّق فوزًا إلى جانب ريد بُل المسيطرة، فإنّ ذلك لم يمنع الأسئلة من التوقّف.

وقال البريطاني عشيّة انطلاق مجريات جائزة الصين الكبرى: "حسنًا، لا أشعر بأنّني أحتاج لتبرئة قراري، أعلم ما هو الأنسب لي".

وأضاف: "لم تمرّ لحظة شكّكت فيها في ذلك القرار، ولست متأثّرًا بأيّ شيء من تعليقات الآخرين".

ثمّ تابع: "حتّى اليوم فهناك من يُواصلون قول بعض الهراء. وسيستمرّ ذلك حتّى نهاية العام".

وأكمل: "عليّ فقط مواصلة القيام بما فعلته في المرّة السابقة. أنت فقط تعلم ما هو المناسب لك. وستكون مرحلة ولحظة مثيرة بالنسبة لي".

وسيصل البريطاني إلى صفوف فيراري بعمر الـ 40 عامًا، حيث قارن الكثيرون بينه وبين الإسباني فرناندو ألونسو صاحب الـ 43 عامًا الذي يُواصل تقديم مستويات ناريّة بالرغم من سنّه.

وقال هاميلتون حيال ذلك: "أنا متأكّدٌ من أنّني سأواصل التسابق للكثير من الأعوام المقبلة. لذا من الجيّد رؤيته لا يزال يتسابق، آمل أن يُواصل التسابق لفترة أطول كذلك".

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