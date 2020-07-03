فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى خلال
00 ساعات
:
40 دقيقة
:
11 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية
03-07-2020

قال لويس هاميلتون أنّه لم يكن يستهدف زملاءه السائقين في بطولة العالم للفورمولا واحد خلال انتقاده للأشخاص "الصامتين" أمام الممارسات العنصرية، لكنّه تحدث عن رياضة السيارات ككل.

وسط الاحتجاجات المستمرة حول العالم لمناهضة الممارسات العنصرية والظلم العرقي في أعقاب مقتل جورج فلويد في مايو/أيار الماضي، حثّ هاميلتون - سائق الفورمولا واحد الوحيد من ذوي البشرة السمراء في تاريخ البطولة - على ضرورة إحداث تغييرٍ داخل الرياضة في ذلك الجانب.

وقد كتب هاميلتون على إنستاغرام في نهاية شهر مايو/أيار أنّه "رأى أولئك الذين ظلوا صامتين" ووصف الفورمولا واحد بأنّها رياضة "يهيمن عليها ذوو البشرة البيضاء"، ما دفع إلى دعوات بتحقيق تنوّع عرقي أكبر.

وقد دفعت تعليقات هاميلتون عددًا من السائقين الآخرين إلى نشر رسائلهم الخاصة المناهضة للعنصرية، في حين تمّ إطلاق عدد من الحملات الهادفة لإحداث تغيير داخل الفئة الملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح هاميلتون أنّه كان يدعو رياضة السيارات ككل كي تقف أمام الظلم، ولم يكن يتكلم عن زملائه من السائقين.

فقال: "في نهاية المطاف اعتقد الناس بأنّني كنت أستهدف السائقين. والأمر لم يكن كذلك. كنت أستهدف الصناعة بأكملها. حيث كنت مدركًا لهذا الأمر منذ فترة طويلة، ولم أر في الحقيقة أحدًا تصرّف حياله".

وأضاف: "جميعنا يملك في عالم اليوم منصّة تخوّله الاستفادة من صوته، جميعنا لديه كل هؤلاء المتابعين، وأصواتنا قوية للغاية".

وأكمل: "صمت الناس أمر اختبرته لفترة طويلة من حياتي، والآن ليس وقت الصمت. إنّه وقت المساعدة على نشر تلك الرسالة. نحن بحاجة لأكبر عدد ممكن من الأصوات الفاعلة من أجل الدفع نحو التغيير".

وتابع: "إنّها دعوة للجميع داخل الرياضة ليشعروا بالمسؤولية، لكل العلامات التجارية المتواجدة. إنّهم بحاجة لفعل المزيد. الرياضة بحاجة لفعل المزيد. فيا بحاجة لفعل المزيد".

واختتم: "جميعنا نحتاج لفعل المزيد. وتلك كانت رسالتي".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل

المقال السابق

فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل

المقال التالي

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

trending اليوم

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1
36د

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1
10د

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من أنّ فيراري ستعاني في 2020

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

أحدث الأخبار

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1
10د

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1
36د

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية

فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

فيتيل المتفاجئ: فيراري استغنت عني ولم تقدم لي أيّ عرض

3
فورمولا 1

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية

4
فورمولا 1

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

36د
5
فورمولا 1

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

10د

أحدث ملفات الفيديو

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد 21:37
فورمولا 1
13د

تقديم موسم 2020 للفورمولا واحد

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية
فورمولا 1

هاميلتون يكشف عن تصميم جديد لخوذته مع رسالة مناهضة للعنصرية

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد
فورمولا 1

رايكونن: تأجيل قوانين 2021 لن يؤثر على مستقبل الفورمولا واحد

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية
فورمولا 1

هاميلتون: لم أستهدف سائقي الفورمولا واحد في انتقادي للصمت أمام الممارسات العنصرية

فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل
فورمولا 1

فيرشتابن لم يخض أيّ تجارب على جهاز محاكاة ريد بُل

هاميلتون واثقٌ من تمكّن مرسيدس من حلّ مشاكل الموثوقيّة لجولة النمسا
فورمولا 1

هاميلتون واثقٌ من تمكّن مرسيدس من حلّ مشاكل الموثوقيّة لجولة النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.