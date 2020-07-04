هاميلتون: لقب بطولة 2020 ستكون له قيمة أعلى من أيّ لقب آخر

حاول هاميلتون الإجابة على ما أشار إليه البعض بأنّ الفوز بلقب موسمٍ قصير لم يشمل الجدول الكامل لن يكون له معنى كبير.

وأشار البريطاني إلى أنّ الفوز في الظروف الحاليّة الناتجة عن وباء "كوفيد-19" والجدل العالمي حول العنصريّة سيجعل من بطولة هذا العام ذات قيمة أكثر أهميّة بالنسبة إليه.

وقال البريطاني: "الفوز باللقب هذا العام ستكون له قيمة أكثر من أيّ لقبٍ آخر بالنسبة لي، بالنظر إلى ما يحدث على صعيد الوباء الذي نحاربه".

وأضاف: "لكن أيضاً على الصعيد الشخصيّ، حركة مناهضة العنصريّة ومحاربة الظلم. لن يتغيّر الوضع كثيرًا في وقتنا نحن، أعني بالنسبة لجيلنا، لكنّ هذه لحظة مهمّةٌ جدًا بالنسبة لأولادنا وأحفادنا".

وأردف: "لذا نعم، الفوز بلقب بطولة العالم خلال هذه الفترة ستكون له قيمة أكثر أهميّة من ذي قبل".

وقال هاميلتون أنّه استغلّ فترة الإقفال، مُشيرًا إلى أنّه "أعاد تجديد دافعه".

"هذه أوقات صعبة على الكثيرين حول العالم" قال هاميلتون عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت فترة الإقفال قد غيّرته.

وأضاف: "بالرغم من ذلك فإنّها منحتنا فرصة للتركيز على أمور مختلفة، بالنسبة لي فقد ركّزت على التجهّز وبعض الجوانب الأخرى التي لم أكن أحظى بالوقت الكافي للتركيز عليها في الوضع الطبيعيّ".

وأردف: " خلال هذه الفترة ركّزت على التجهيز للجنة هاميلتون، والتركيز على العمل الذي أقوم به مع مبادرة أهداف دوليّة، والعمل للسعي من أجل السلام، والمشروع الذي نقوم به في لندن ودعمي لهم".

وأكمل: "أحاول التركيز على بلوغ لياقة جيّدة والتأكّد من أنّني في صحّة جيّدة، إذ هذه المرّة الأولى في مسيرتي التي أبقى فيها من دون سباقات لفترة طويلة. ذلك إيجابيٌ بالنسبة لي".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّني جدّدت دافعي، خاصة باعتماد هدف يدفعني مثلما ذكرت بالنظر إلى كلّ ما يحدث".