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هاميلتون: لا يمكن لمرسيدس إلا "الضحك" على معاناة سيارتها في الفورمولا واحد

قال لويس هاميلتون أنه لا يمكن لفريقه مرسيدس الآن إلا "الضحك" على معاناة سيارتها في الفورمولا واحد، وذلك بعد تصفيات صعبة للغاية على حلبة سبا-فرانكورشان.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون: لا يمكن لمرسيدس إلا "الضحك" على معاناة سيارتها في الفورمولا واحد

بدا وكأن مرسيدس قد حققت تقدماً مع سيارتها في جائزة المجر الكبرى قبيل العطلة الصيفية حيث حقق هاميلتون وزميله جورج راسل (الذي حقق قطب الانطلاق الأول) منصة تتويج مزدوجة.

لكن السهام الفضية تراجعت مجدداً في تصفيات بلجيكا، حيث لم ينجح هاميلتون وراسل إلا بتحقيق المركزين السابع والثامن وبفارق 1.8 ثانية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل صاحب قطب الانطلاق الأول.

ووصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس هذه النتيجة "بغير المقبولة" مؤكداً أنها التصفيات الأسوأ منذ 10 سنوات.

وحين سُئِل عن مدى إحباطه من الصورة التي ظهرت بها السيارة بعد العطلة الصيفية، ردّ هاميلتون: "لا أريد استعمال كلمة ’إحباط’، لأنه علينا أن نتذكر وجود 2000 شخص في المصنع يعملون بكل طاقتهم لإصلاح الوضع".

وتابع: "بالطبع، أتمنى لو سارت الأمور على ما يرام، لقد جلبنا تحديثات ستدفعنا للأمام وأتمنى لو كنا ننافس على الصدارة، لكن هذا واقع الحال، وذلك مؤلم. صدقوني إنه مؤلم".

واستكمل: "لكن في هذه المرحلة، عليك فقط الضحك على ما يجري، والقول بأنني لا أنافس على اللقب. في حال سمحنا لأنفسنا بالتمسك بالجدية المفرطة… لدي مسؤولية محاولة الحفاظ على المعنويات مرتفعة مع مواصلة الضغط، لا يمكننا الاستسلام للإحباط".

واسترسل: "نعم، الوضع الحالي مزعج، ونحن بطيئون".

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ويشعر هاميلتون بأنه يتوجب على مرسيدس نقل التركيز لسيارة العام المقبل لضمان حلّ جميع المشاكل التي صعّبت من عمله وعمل زميله راسل.

فقال: "هذا هو أكبر فارق لنا على الإطلاق في التصفيات".

وأكمل: "كنا نتكلم في الاجتماعات حول الخطوات المقبلة وما نريده من سيارة الموسم المقبل، ما يمكننا استخلاصه من سيارة العام الحالي وتطبيقه على سيارة الموسم المقبل لضمان عدم تكرار ما يجري مطلقاً".

وأضاف: "هذا ما نحاول التركيز عليه".

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وبالرغم من المعاناة في التصفيات، لكن هاميلتون وراسل سينطلقان من المركزين الرابع والخامس بفضل العقوبات التي تعرض لها السائقون الآخرون بسبب تبديل المحركات.

"هذا هو الوضع الجنوني حالياً، نحن بطيئون جداً لكننا سننطلق من المركز الرابع في السباق" قال هاميلتون.

وأكمل: "ربما نمتلك فرصة منصة التتويج، من يدري؟ علينا المحافظة على التفاؤل".

واختتم: "لا أعتقد أن السيارة أظهرت أية قدرة على الفوز. ربما سأضطر للتواصل معها في الغد وستكون أكثر استجابة!".

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