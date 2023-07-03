هاميلتون "لا يمتلك أية إجابات" حيال سبب المعاناة المفاجئة لفريقه مرسيدس في النمسا

بعد حزمة التحديثات الكبيرة في موناكو، بدا وكأن مرسيدس تتجه للأمام في عملية تحسين وتيرة السيارة مع منصة تتويج مزدوجة في سباق إسبانيا ومنصة أخرى حققها هاميلتون في كندا.

لكن في النمسا، عانى جورج راسل إلى جانب زميله بطل العالم سبع مرات، بشكل كبير. حيث أنهيا السباق بالمركزين السابع والثامن.

وأوضح هاميلتون بأن الأداء المتواضع على حلبة ريد بُل رينغ "كان مفاجئاً بالتأكيد"، فقال: "لم نتوقع مستوى سوء الوتيرة اليوم. بالتأكيد".

وأكمل: "لا أمتلك حقاً أية إجابة. ذلك مفاجئ لنا بالتأكيد. الشعور خلف المقود مماثل لما كان عليه العام الماضي".

وتابع: "السيارة مختلفة بالتأكيد عما كانت عليه في السباقين الماضيين. لقد كانت أفضل بكثير حينها".

وكان هاميلتون قد واجه صعوبة كبيرة في إبقاء السيارة ضمن حدود المسار في المنعطفين التاسع والعاشر نتيجة لذلك تلقى عقوبة زمنية قام الفريق بتطبيقها خلال وقفة الصيانة.

وبعد السباق راجعت "فيا" العقوبات من جديد وأضافت مزيداً من الثواني ليتراجع البريطاني إلى المركز الثامن خلف زميله.

وتعقيباً على ذلك أوضح هاميلتون أنه يريد رؤية حلّ جديد لمشكلة حدود المسار.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة لحل جديد مع هذه الحلبة".

وأكمل: "منذ سنوات، حين لم تكن لدينا قوانين حدود المسار، كانت أكثر متعة في القيادة عليها".

وتابع: "لاندو نوريس كان يخرج كثيراً عن الحدود، كان ذلك جنونياً. لقد خرج مرات على الأقل حين تجاوزني وكذلك فعل سيرجيو بيريز".

واختتم: "من الواضح أنهم كانوا أسرع منا ولم نكن قادرين على اللحاق بهم".