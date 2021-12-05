هاميلتون لا يفهم سبب كبح فيرشتابن "المفاجئ" عند المنعطف 27 ضمن حادثتهما في جدّة

فاز هاميلتون بسباق جدّة ليعادل نقاط فيرشتابن ضمن معركتهما على لقب 2021 مع 369.5 نقطة لكل منهما، وذلك بعد عدّة حوادث في سباق شهد رفع العلم الأحمر مرتين.

استفاد فيرشتابن من إطاراته ميديوم التي اختارتها ريد بُل للانطلاقة الثالثة للسباق ليتقدم إلى الصدارة بعد تجاوزه هاميلتون وإستيبان أوكون.

لكن إطارات هارد التي اختارها هاميلتون ساعدته على العودة إلى المنافسة مع بدء تراجع أداء إطارات فيرشتابن، حيث أجبر بطل العالم سبع مرات غريمه على ارتكاب خطأ عند المنعطف الأول في اللفة 37 عندما حاول الهولندي الدفاع عن صدارته ودفع كلتا السيارتين خارج المسار.

وبعد أن طُلب منه ترك هاميلتون يمر، أبطأ فيرشتابن بشكل دراماتيكي بالتوجه إلى المنعطف 27 الأخير، حيث احتكّ الثنائي ببعضهما البعض مع اصطدام سيارة مرسيدس بالقسم الخلفي لسيارة ريد بُل.

وأتبع ذلك اختلافات شفهية بين رون ميدوز مدير فريق مرسيدس ومايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد حول ما إذا تم التواصل بشأن تبديل المراكز، حيث اتّهم هاميلتون غريمه فيرشتابن بأنه اختبره تحت الكبح.

عندها حافظ فيرشتابن على الصدارة، قبل أن يتركها لهاميلتون لفترة وجيزة قبل أن يتجاوزه من جديد، لكنه خسر في النهاية لصالح هاميلتون قبل تلقيه عقوبة 5 ثوان إضافية لكسبه أفضلية عبر الخروج عن المسار.

كما تم استدعاء فيرشتابن للمثول أمام المراقبين لمناقشة الخرق المحتمل للقوانين في واقعة المنعطف 27.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، صرّح هاميلتون بأنه وجد ما حدث عن المنعطف 27 "محيّرًا بعض الشيء".

فقال: "لم أفهم تمامًا سبب ضغطه المفاجئ على المكابح وبشكل عنيف هكذا. اصطدمت بمؤخرة سيارته، ومن ثم مضى هو قُدمًا. لم أفهم تحديدًا ما كان يحدث".

وأضاف: "تلقيت رسالة بعد ذلك بأنه سيتركنا نمر، كان ذلك محيرًا بعض الشيء".

هذا وأوضح هاميلتون بأنه حاول أن يكون "عقلانيًا ومنافسًا قويًا قدر الإمكان" خلال ذلك السباق "الصعب للغاية".

حيث قال: "حاولت أن أكون عقلانيًا وقويًا قدر الإمكان على المسار، وبرغم ما لديّ من خبرة السنوات في السباقات، لكن كان من الصعب إبقاء السيارة على المسار والقيادة بشكل نظيف. لكننا حافظنا على ذلك كفريق".