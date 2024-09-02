هاميلتون لا يفهم سبب تراجع وتيرة مرسيدس في مونزا على عكس منافسيها
يرى لويس هاميلتون أن مرسيدس قد تراجعت للخلف عوضًا عن التحسّن على مدار نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
انطلق هاميلتون من المركز السادس في سباق مونزا، لكنه لم يتمكن سوى من التقدم لمركز وحيد ليعبر خط النهاية خامسًا أمام ماكس فيرستابن الذي اكتفى بالمركز السادس.
في المقابل، أكمل زميله جورج راسل السباق في المركز السابع بعد انطلاقه من المركز الثالث، لكنه واجه بعض المشاكل والأضرار على السيارة.
بيد أن راسل يرى بأن وتيرة مرسيدس كانت متراجعة على أية حال، وما كانت لتجاري وتيرة مكلارين وفيراري حتى من دون هذه المشاكل.
بينما وافقه هاميلتون الرأي عقب السباق، موضحًا بأن الفريق عانى من الافتقار للوتيرة بوجه عام إلى جانب المستويات العالية من تآكل الإطارات.
حيث قال: "وتيرتنا لم تكن كافية، ونحن بحاجة لفهم سبب ذلك. لقد افتقرنا للسرعة نهاية هذا الأسبوع، في كل من التصفيات والسباق، كما كان هنالك ازدياد عام في مستويات تآكل الإطارات".
وأضاف: "ظهرنا بوتيرة قوية يوم الجمعة، لكن ومع تقدم نهاية الأسبوع، تباطئت وتيرتنا بينما تسارعت لدى الآخرين".
هذا ويأمُل هاميلتون بأن يتحسين أداء السيارة في السباقات المقبلة، قائلًا: "سيكون هنالك بالتأكيد تحسّن في الأداء على مدار السباقات القليلة المُقبلة".
وأكمل: "لو تمكن من إحراز بعض التقدم، سنكون أفضل مما كنا هنا، حيث آمُل في مرحلة ما أن نحصل على الفرصة للمنافسة على الفوز من جديد".
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