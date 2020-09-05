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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا

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هاميلتون "لا يفهم" حجم الفارق مع بقيّة منافسي مرسيدس في تصفيات مونزا
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قال البريطاني لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إيطاليا الكبرى أنّه "لم يتوقّع ولا يفهم" ذلك الفارق بين مرسيدس وبقيّة منافساتها في مونزا.

حقّق هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل في مونزا في ظلّ تمتّع مرسيدس بأفضليّة مريحة بالرغم من تطبيق حظر ضبط المحرّك للتصفيات.

إذ أكمل هاميلتون تصفيات مونزا متفوّقًا بفارق 0.808 ثانية على كارلوس ساينز الإبن – الذي تأهّل في المركز الثالث لصالح مكلارين ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأولى التي يُطبّق فيها التوجيه التقنيّ الجديد الذي يفرض على الفرق تشغيل محركاتها بذات الإعدادات في التصفيات والسباق.

وقال هاميلتون أنّه "لم يتوقّع" ذلك الفارق مع ساينز، لكنّه قال بأنّه لا يتوجّه إلى عطلة نهاية الأسبوع بتوقّعات حيال الفارق الذي سيتمتّع به.

وقال البريطاني: "لا أفهم سبب ذلك الفارق بالطبع".

وأضاف: "أكملنا عطلة نهاية الأسبوع الماضي قبل جلب هذا القانون لإبطائنا لكنّ ذلك لم يكن ليُحدث فارقًا في جميع الأحوال، كون لدينا سيارة رائعة، وسنكون أفضل في جوانب أخرى".

وأردف: " إنّه أداء مدهش ببساطة نهاية هذا الأسبوع، أعتقد بأنّنا في أفضل مستوى أظهرناه على الإطلاق هنا".

وأكمل: "أوصلنا السيارة إلى مجالها المثالي نهاية هذا الأسبوع. عليّ شكر الشباب في المصنع وأنظمة المحاكاة، وذلك لعملهمٍ على جلب المكوّنات لهذه السباقات وتحقيق الخطوات المتواصلة".

ثمّ تابع: "ذلك عملٌ صعبٌ بالنظر إلى تقارب السباقات من بعضها. المنافسة متقاربة جدًا، فالتيري كان سريعًا جدًا نهاية هذا الأسبوع".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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