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هاميلتون لا يفكر حاليًا في مفاوضات العقد مع فيراري

أكد لويس هاميلتون أنه لم يبدأ بعد أية مفاوضات لتمديد عقده الحالي مع فيراري، مشيرًا إلى أن الأمر ليس ضمن أولوياته في الوقت الراهن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

مع اقتراب نهاية العقد الأول للويس هاميلتون مع الفريق الإيطالي، لا يزال مستقبل بطل العالم سبع مرات محل تكهنات.

ومن المعروف أن هاميلتون وقع قبل بداية موسم 2025 عقدًا بصيغة "2+1"، ما يمنحه خيار الاستمرار لموسم إضافي.

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تكهنات تفيد بإمكانية اعتزال هاميلتون الفورمولا 1، إلا أن السائق البريطاني المخضرم نفى هذه المزاعم خلال تصريحاته في جائزة كندا الكبرى.

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وخلال نهاية هذا الأسبوع في موناكو، شدد هاميلتون على أن هدفه المتمثل في إحراز لقب عالمي ثامن لا يزال قائمًا.

وقال: "سأبقى هنا لفترة طويلة". وعندما سُئل من قبل الصحفيين قبل جائزة موناكو الكبرى عما إذا كان قد بدأ مفاوضات بشأن عقد جديد، قدم هاميلتون إجابة واضحة، قائلًا: "لا".

وأضاف: "لا يزال هناك متسع من الوقت لذلك. هذا ليس شيئًا أفكر فيه أو أتحدث عنه في الوقت الحالي".

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