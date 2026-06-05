مع اقتراب نهاية العقد الأول للويس هاميلتون مع الفريق الإيطالي، لا يزال مستقبل بطل العالم سبع مرات محل تكهنات.

ومن المعروف أن هاميلتون وقع قبل بداية موسم 2025 عقدًا بصيغة "2+1"، ما يمنحه خيار الاستمرار لموسم إضافي.

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت تكهنات تفيد بإمكانية اعتزال هاميلتون الفورمولا 1، إلا أن السائق البريطاني المخضرم نفى هذه المزاعم خلال تصريحاته في جائزة كندا الكبرى.

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وخلال نهاية هذا الأسبوع في موناكو، شدد هاميلتون على أن هدفه المتمثل في إحراز لقب عالمي ثامن لا يزال قائمًا.

وقال: "سأبقى هنا لفترة طويلة". وعندما سُئل من قبل الصحفيين قبل جائزة موناكو الكبرى عما إذا كان قد بدأ مفاوضات بشأن عقد جديد، قدم هاميلتون إجابة واضحة، قائلًا: "لا".

وأضاف: "لا يزال هناك متسع من الوقت لذلك. هذا ليس شيئًا أفكر فيه أو أتحدث عنه في الوقت الحالي".