هاميلتون لا يشعر بضرورة الاعتذار من فيرشتابن حيال حادثة سيلفرستون

تعرض بطل العالم سبع مرات إلى حادثة مع سائق ريد بُل على منعطف كويس عالي السرعة في اللفة الأولى من سباق سيلفرستون.

نتيجة لذلك خرج الهولنديّ عن المسار بعد أن خرج إطاره الخلفي من مكانه، ليتجه مباشرة صوب حائط الإطارات ويرتطم به بعنف.

وتلقى هاميلتون عقوبة عشر ثوانٍ لقاء ما حصل، لكنه تمكن من التعافي والتقدم مجدداً مع إعادة انطلاقة السباق، لينجح قبل لفتين من النهاية بخطف الصدارة والفوز على أرضه وأمام جمهوره.

وتلقى البريطاني انتقادات عنيفة من فريق ريد بُل، حيث وصف كريستيان هورنر مدير الفريق ما حصل "بخطأ هواة ينمّ عن عدم احترام"، بينما كشف أن العلامة النمساوية قد تطلب من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" المزيد من الإجراءات بحق سائق مرسيدس حيث ترى ريد بُل أن العقوبة غير كافية.

بدوره انتقد فيرشتابن خصمه هاميلتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً حركة البريطانيّ "بالخطرة"، معبراً عن شعوره بأن احتفالاته بعد الفوز بالسباق في سيلفرستون أمام الجمهور تعبر عن "قلة الاحترام" خاصة وأنه كان ما يزال في المستشفى حينها.

من جهته، أوضح سائق مرسيدس - الذي كان يتكلم ضمن المؤتمر الصحفي قبل نشر تعليقات فيرشتابن على مواقع التواصل الاجتماعي - عن اعتقاده بأن ما حصل مجرد حادثة تسابق.

فقال: "لم أرَ لقطات الإعادة بعد، رأيتُ مقطعاً قصيراً عندما عدتُ إلى المرآب، لكنني سأراه مجدداً. لا أعتقد من وجهة نظري، أنني في موقع يدفعني للاعتذار. لقد كنا نتنافس".

واعترف هاميلتون أنه كان قلقاً على حالة فيرشتابن عندما علم أنه نُقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، وأنه سيسعى التكلم معه لتصفية الأجواء.

فقال: "سمعتُ أن ماكس في المستشفى وذلك يقلقني بالتأكيد. لا أحد منا يريد أن يتأذى أي شخص، ولم تكن هذه نيتي بكل تأكيد. لذا آمل أن يكون بخير".

وأكمل: "سأتكلم معه بعد هذا، لأرى إن كان بخير. ستكون أمامنا سباقات صعبة كثيرة قادمة، وعلينا تعلم تحديد توازن كافٍ".

وتابع: "لا أتفق مع قرار الحكام، لكنني نفذتُ العقوبة وقمت بعملي. لن أتذمر حيالها. لدى الجميع آراء مختلفة ولا أهتم حقاً بما يقوله الناس. أقوم بما يجب علي فعله، وأنا ممتن حقاً لسباق اليوم".

من جهة أخرى، رفض هاميلتون ادعاءات كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنّ الفوز "فارغ" بسبب انسحاب فيرشتابن في اللفة الافتتاحية.

فقال: "ليس لديّ ما أقوله لكريستيان ما عدا أنّ الفوز لم يكن فارغاً. هناك 2.000 شخص من فريقي عملوا بشكل كبير وجادّ، والمسألة لا تتمحور حولي فقط".

واختتم: "قلت بالفعل أن هذه ليست الطريقة التي كنت أريدها للسباق. من المهم لنا جميعاً أن نبتعد عن العواطف الجيّاشة، أعلم تماماً معنى خسارة النقاط للفريق بمثل ذلك المركز. لذا أنا وبشكل عام، لا ألقي بالاً لتلك التعليقات".

يشار إلى أن هاميلتون بات خلف فيرشتابن ضمن ترتيب بطولة السائقين وبفارق 8 نقاط فقط.