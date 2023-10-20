هاميلتون "لا يشعر بالتمييز ضده" من قبل "فيا" بعد واقعة اجتياز المسار في سباق قطر
أكد لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه لا يشعر بالتمييز ضده من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب شهرته وموقعه، إزاء اجتيازه المسار على الأقدام في سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد.
تلقى بطل العالم سبع مرات أول تنبيه له هذا الموسم إضافة إلى غرامة خمسين ألف يورو - تم تعليق 25 ألفاً منها حتى نهاية الموسم - لعبوره المسار على الأقدام أثناء سير السباق وذلك بعد حادثة اللفة الأولى التي جمعته بزميله جورج راسل.
لكن "فيا" أطلقت لاحقاً مراجعة جديدة للقرار، حيث وجدت أنه "وبالنظر إلى موقعه المؤثر (هاميلتون)، فإن ’فيا’ قلقة من تأثير أفعاله على السائقين اليافعين".
وألقت المراجعة الضوء على حادثة أخرى حصلت خلال نهائيات الكارتينغ في إيطاليا، حين حاول اليافع البريطاني جو تورني دفع سيارته إلى المسار ليرتطم به متسابق آخر ويتعرض للإصابة.
هاميلتون تقبّل العقوبة والمراجعة كذلك، لكنه لا يشعر بأي تمييز ضده، بل أكد على أهمية السلامة ككل.
فقال: "كلا لا أشعر بالتمييز ضدي. أعتقد أنها كانت مسألة سوء تفاهم. لا أعتقد أنهم قصدوا بالضبط ما قالوه في التصريح".
وأكمل: "أعتقد أنهم كانوا يقصدون النظر مجدداً في هذه الأمور لضمان عدم تكرارها".
وتابع: "أعتقد أنه كانت هناك حادثة في الكارتينغ، وأصيب أحد المشاركين، لذا علينا بالفعل ضمان مواصلة التركيز على مسائل السلامة".
وأكد هاميلتون على أن عبور المسار خلال السباق كان خاطئاً، وأراد إرسال الرسالة الصحيحة.
فقال: "لقد تكلموا معي والنقطة التي أثاروها هامة. حين جلست في الاجتماع في مكتب الحكام، من الواضح أن القرار كان خاطئاً (من قبلي بعبور المسار على الأقدام)".
وأكمل: "المهم هو إرسال الرسالة الصحيحة، بشكل خاص لأولئك السائقين اليافعين، وتصرفي حينها لم يكن صحيحاً".
واختتم: "اعتذرت حينها، وأعتقد أنهم ببساطة قاموا بالنظر بما يمكن القيام به لضمان عدم تكرار ذلك".
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