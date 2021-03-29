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هاميلتون لا يشعر بأن 2021 هو آخر مواسمه في الفورمولا واحد

لا يشعر لويس هاميلتون بأنّ 2021 سيكون موسمه الأخير في الفورمولا واحد، على الرُغم من الضبابية المستمرة حيال مستقبله طويل الأمد في البطولة.

هاميلتون لا يشعر بأن 2021 هو آخر مواسمه في الفورمولا واحد

آثر بطل العالم التوقيع فقط على عقد جديد بعام واحد مع مرسيدس خلال العطلة الشتوية، وذلك بعدما فضّل عدم تمديد التزامه مع الفريق لفترة طويلة.

وقد أشعل ذلك القرار التكهنات بأنّ هاميلتون قد يعتزل الفورمولا واحد بعد هذا الموسم، ولا سيّما إذا ما تمكّن من تحقيق لقبه الثامن القياسي.

لكن وبينما كان البريطاني واضحًا من قبل بأنّ تحقيقه للنجاح على الحلبة هذا العام لن يحدد خططه للمستقبل، إلّا أنّه كشف قُبيل الجولة الافتتاحية لموسم 2021 في البحرين نهاية هذا الأسبوع بأنّه لا يفكّر في اعتزال الفورمولا واحد.

إذ وعند سؤاله إذا ما كان يرى بأنّ 2021 قد يكون موسمه الأخير في البطولة، قال هاميلتون على هامش جائزة البحرين الكبرى: "لا، لا أعتقد ذلك. أنا مستمر ضمن الوضع الحالي، ولا أشعر بأن تلك هي النهاية".

وأضاف: "بالطبّع لدينا تلك التغييرات التي ستحدث العام القادم، والتي تُعد مثيرة في الحقيقة، حيث أعتقد بأنّ ذلك يبدو بأنه قد يكون أكثر المواسم إثارة على الإطلاق".

وتابع: "لدينا فرق جديدة، صيّغ جديدة، تغيير مستمر. لا أشعر بأنني وصلت إلى النهاية، لكنني وفقط خلال الأشهر الثمانية المُقبلة سأعرف ما إذا كنت مستعدًا للتوقف أم لا. لا أعتقد بأنني سأقدم شخصيًا على ذلك، لكن لا تعلم مطلقًا ما قد يحدث".

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وقد وافق توتو وولف مدير فريق مرسيدس وهاميلتون على الجلوس خلال الصيف من أجل التحدث حول شراكة مستقبلية أطول، إذ أنّ كلا الطرفين حريص على تفادي أن يتم تأجيل المحادثات للعطلة الشتوية مثلما حدث الموسم الماضي.

لكن وفي حين قد تتأثر ذهنية هاميلتون بالأداء الكلي لمرسيدس هذا العام، لكنّه أوضح بأن عشقه للرياضة ثابت للغاية.

فقال: "الموقع الذي أتواجد فيه ليس له علاقة بما إذا كنا نفوز بالبطولات أم لا. فأنا لا أستسلم عندما تصبح الأوضاع صعبة. نعم رغبت بعقد لعام واحد، ونعم قلت لوولف أنه سيكون من الجيد إذا ما عملنا على المستقبل سويًا، علينا التحدث حول الأمر بالطبّع أبكر بكثير من شهر يناير".

وأكمل: "أنا ملتزم تمامًا بهذه الرياضة. كما أن البطولة في رأيي تتواجد في أفضل موقع لها على صعيد الخطوات التي نتخدها على كافة الأصعدة. أنا فخور جدًا بما تقوم به الفورمولا واحد من ناحية إدراك أن لديهم منصّة ضخمة للعمل نحو عالم أفضل. أنا كذلك أحب ما أقوم به، وقد وصلت إلى هذا الموسم وأنا أشعر بإثارة أكبر مما حظيت به منذ فترة طويلة. أنا متحمس للغاية".

واختتم: "سنحظى بمعركة رائعة للغاية بطريقة أو بأخرى، وهذا ما أحببته دومًا في هذه الرياضة".

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