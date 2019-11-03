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هاميلتون لا يسعى لتقديم المعجزات في سباق أوستن لحسم اللقب

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هاميلتون لا يسعى لتقديم المعجزات في سباق أوستن لحسم اللقب
03-11-2019

قال لويس هاميلتون أنّه "لا يسعى وراء معجزات" في ظلّ تجهّزه لتحقيق لقبه السادس في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرة بعد حصّة تصفيات مخيّبة للآمال.

يحتاج هاميلتون فقط للتواجد في المركز الثامن أو أفضل في سباق أوستن لحسم اللقب، لكنّه سيضمن اللقب في جميع الأحوال في حال لم يفز زميله بوتاس بالسباق.

إذ يتمتّع هاميلتون بأفضليّة 74 نقطة في صدارة البطولة مع وجود 78 نقطة متبقية في السباقات الثلاثة الأخيرة من هذا الموسم.

ذلك يعني أنّ بوتاس يحتاج للتفوّق على هاميلتون بـ 23 نقطة من أجل تأجيل فوز هاميلتون باللقب.

وسينطلق بوتاس من المركز الأوّل، بينما سيبدأ هاميلتون سباقه من المركز الخامس بعد تصفيات وصفها بـ "إحدى أسوأ الحصص التي خاضها منذ فترة طويلة".

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وقال بطل العالم خمس مرّات: "لا أنظر إلى هذا السباق على أنّه مهمٌ على وجه خاص".

وأضاف: "إنّه بذات أهميّة السباقات الأخرى بالنسبة لي. ليس سباقًا بارزًا على وجه الخصوص. لا يزال هناك سباقان بعد هذا. أتوجّه إلى هذا السباق بذات المقاربة ولا أسعى لتقديم أيّة معجزات".

وأردف: "تحدث الأمور لأسباب معيّنة وحصّة التصفيات مثّلت درسًا تعلّمناه وسأحاول رؤية ما إذا كان بوسعي تحويل النقاط السلبيّة إلى أخرى إيجابيّة".

وكان هاميلتون قد تواجد على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن بوتاس في ظلّ تغطية عُشرٍ من الثانية للأربعة الأوائل.

وقال هاميلتون: "لم يسر الكثير على نحوٍ خاطئ. لم تكن لفّة جيّدة فحسب. لم أكمل لفّتين جيّدتين. بدأت الأولى على نحوٍ جيّد، لكن انتهى بي المطاف في المركز الخامس. خسرت الكثير من الوقت على مدار اللفّة".

وأكمل: "أمّا في اللفّة الثانية فقد عبرت على الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثامن وخسرت اللفّة".

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