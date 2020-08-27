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هاميلتون لا يخطط لمقاطعة جائزة بلجيكا الكبرى وسط الاحتجاجات في الولايات المتحدة

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هاميلتون لا يخطط لمقاطعة جائزة بلجيكا الكبرى وسط الاحتجاجات في الولايات المتحدة
من قبل:
, محرر

قال لويس هاميلتون أنّه لا ينوي مقاطعة جائزة بلجيكا الكبرى على خلفية ردود فعل الرياضيين في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة إثر إطلاق النار على صاحب البشرة السوداء جايكوب بلايك.

قاد عدد من الرياضيين أصحاب البشرة السوداء مقاطعةً للأحداث الرياضية هذا الأسبوع بعدما تمّ إطلاق النار على بلايك غير المسلّح من قِبَل ضابط شرطة في كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد الماضي.

وقد أثار مقتل بلايك موجة جديدة من الاحتجاجات حول العالم وسط الحراك الحالي المناهض للعنصرية والظلم العرقي.

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وقد تمّ تأجيل أحداث في دوري كرة القدم وكرة السلة ودوري البيسبول في الولايات المتّحدة يوم أمس الأربعاء على إثر مقاطعات قادها فريق كرة السلة "ميلووكي بكس" من خلال رفض أعضائه مغادرة غرفة الملابس للمشاركة في المباراة.

بينما انسحبت لاعبة التنس نايومي أوساكا من مسابقة كبيرة في نيويورك كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس، حيث كتب هاميلتون - سائق الفورمولا واحد الوحيد من أصحاب البشرة السوداء - عبر حسابه على إنستاغرام بأنّه "فخور جدًا" بقرارها.

وعند سؤاله إذا ما كان يفكّر في الانسحاب من المشاركة في جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع احتجاجًا على ما حدث، قال هاميلتون أنّه لا يخطط حاليًا لذلك، لكنّه يدعم أولئك الذي يتصرّفون ويتّخذون خطوات في مواجهة ما يحدث.

"من المذهل ما يقوم به الكثيرون في الولايات المتّحدة ضمن رياضاتهم، وصولًا إلى أولئك الذين يستضيفون تلك الأحداث، والمعلقين على سبيل المثال" قال هاميلتون.

وأضاف: "كثيرون يدعمون أولئك الرياضيين، ويضغطون من أجل إحداث تغيير. من المؤسف أنّه ذلك هو ما يجب أن يحدث هناك من أجل جذب الانتباه".

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وتابع: "لكن ذلك يحدث في أمريكا، ولا أعلم إذا ما كان قيامي بأيّ أمر هنا سيكون له أي تأثير. نحن في بلجيكا ولسنا في الولايات المتّحدة. لم أتحدث إلى أيّ أحد حيال ذلك، لكنّني فخور جدًا بأولئك الأشخاص. وأقف بجانبهم وأدعمهم عبر محاولة القيام بما هو في استطاعتي هنا".

وأكمل: "لا أعلم، ولكن إذا لم نشارك في السباق، سيُقام على أيّة حال. وهذا أحد جوانب المسألة. لكنني مع ذلك سأتحدث إلى الفورمولا واحد لنرى ما يُمكن أن نفعله بخلاف ذلك من أجل مواصلة رفع مستوى الوعي والضغط من أجل إحداث تغيير. أنا عادة أفكّر كرياضة، حيث أعتقد بأنّنا جميعًا بحاجة للوقوف بجوار بعضنا البعض وأن يدعم كل منا الآخر، حتّى بالرُغم من أنّنا ضمن رياضة مختلفة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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