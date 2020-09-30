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هاميلتون: لا يجب على مرسيدس أن تسمح للحكام "بأية فرصة" لتطبيق عقوبات

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هاميلتون: لا يجب على مرسيدس أن تسمح للحكام "بأية فرصة" لتطبيق عقوبات
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قال لويس هاميلتون أنه يجب على فريقه مرسيدس "تغطية جميع النواحي" لضمان عدم وجود "أية فرصة" لحكام الفورمولا واحد لتطبيق أية عقوبة عليه، بعد العقوبات التي تلقاها خلال جولة روسيا.

تلقى هاميلتون عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما خلال سباق جائزة روسيا الكبرى وذلك لإجرائه تمرينات على الانطلاقة في موقع خاطئ على المسار.

وذلك ما أدى لاكتفاء البريطاني صاحب قطب الانطلاق الأول بالمركز الثالث في سباق سوتشي خلف زميله فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ووصف هاميلتون العقوبة "بالسخيفة" و"التافهة***"، مباشرة بعد السباق، كما كان قد تلقى نقطتي عقوبة على رخصة قيادته، قبل أن يتراجع الحكام عن ذلك ويسحبوا نقاط العقوبة مع استبدالها بغرامة مالية لفريقه مرسيدس.

ويشعر بطل العالم ست مرات أنه يتوجب على فريقه التمحيص الدقيق في كتيّب القوانين لتفادي أية عقوبات أخرى، وذلك بعد خطأ آخر ارتكبته السهام الفضية في مونزا.

فقال: "أعتقد أننا سنخوض في كتيب القوانين ونحترس من المواضع التي قد يخترعون قوانين فيها، وعقوبات لم تُمنح من قبل".

وأكمل: "سنحاول ".تفادي كل ذلك، لضمان تغطية جميع النواحي تماماً".

وتابع: "لا أعتقد أن أحداً قد تلقى مثل هذه العقوبة من قبل، لذا سنعمل جاهدين على هذا".

واسترسل: "خضنا مواسم كاملة من دون عقوبات، لذا علينا أن نضمن عدم منحهم أي سبب وأية فرصة مهما كانت ضئيلة، كي يطبقوا العقوبات علينا".

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وكان هاميلتون قد قال بعد السباق أن الحكام يحاولون إيقافه، لكنه نشر لاحقاً على قناته في "إنستاغرام" مفسراً ردة فعله.

حيث قال: "قد لا أتصرف على الدوام بالشكل الصحيح عند الصعاب. قد لا أتصرف بالطريقة التي تريدونها مني عندما يكون الوضع محتدماً، لكنني إنسان في نهاية المطاف، وشغفي كبير للغاية بما أقوم به".

وتابع: "أنا أتعلم وأتطور كل يوم، وسآخذ العبرة مما حصل وأواصل المنافسة في السباق التالي".

واختتم: "شكراً لكم على دعمكم المتواصل وعلى مساندتي. مع ذلك سننتصر".

يشار إلى أن فوز بوتاس بسباق سوتشي قلص من الفارق خلفه إلى 44 نقطة مع بقاء سبع جولات حتى نهاية الموسم.

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الكاتب خلدون يونس

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