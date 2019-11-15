هاميلتون يستعدّ لجولة مرهقة من المحادثات التعاقدية مع مرسيدس

ينتهي عقد بطل العالم الحالي مع انقضاء موسم 2020، لكن يُعتقد بأنّه من المرجّح للغاية أن يُمدّد البريطاني فترة بقائه مع مرسيدس.

مع ذلك، وبينما أظهر بوضوح تحمّسه للبقاء في الفئة الملكة، صرّح هاميلتون بأنّ هنالك دومًا خوفًا وترقّبًا حيال محاولات التوصّل لاتّفاق مع الفريق.

"وقّعت لتوّي هذا العقد ويتعيّن عليّ مُجددًا الآن بدء محادثات حول العقد التالي، ما يُعدّ أمرًا محبطًا كونه يمثّل جولة مرهقة أخرى تضطرّ فيها إلى التواجد في غرفة وكأنّك داخل حلبة تخوض محادثات ودّية ولكن محتدمة حول البنود والشروط وكلّ هذه الأمور" قال الفهد الأسمر على هامش جائزة البرازيل الكبرى.

وأضاف: "لكنّني معتاد على ذلك وأحبّ أن أفكّر بأنّني مُفاوض جيّد نسبيًا".

وقال هاميلتون أنّ التوتّر والإجهاد في مثل هذه المواقف يأتي من الحاجة للوقوف في صفّ ما تريده من الصفقة الجديدة، والذي ربما يتعارض مع ما يستعدّ الفريق لتقديمه. مع ذلك، فلا يتوقّع بطل العالم ستّ مرّات أن تحتدم الأمور أكثر من اللازم.

فقال: "أعتقد بأنّها مجرّد مواجهة، أليس كذلك؟ إذ يحاول كلا الطرفين رؤية ما يُمكنهما استخلاصه أكثر من الصفقة، كيف يُمكنك القيام بالأمور على نحوٍ أفضل، والجوانب التي يتعيّن عليك تغييرها، إذ يتطلّب الأمر أعوامًا من أجل تغيير بعض الرسميات التي نخوضها داخل الفريق".

وتابع: "لكنّ الفريق كان رائعًا معي: برادلي (لورد، رئيس التواصل) وفريقه يعملان من أجل المساعدة في تخفيف حدّة الوضع، مع جعله أكثر تأثيرًا. الطريقة التي أعمل بها مع المهندسين، العديد من الأمور المختلفة. لن يكون الوضع مُجهدًا للغاية لأكون صريحًا".

وأكمل: "تشعر بالخوف مع اقتراب ذلك الأمر، كونك تلتزم كذلك لفترة من الزمن في حياتك، إذ يكون من الصعب في بعض الأحيان تخيّل الوضع لفترة بعيدة في المستقبل هكذا. لكن من الجيّد بالطبّع أن تكون مرغوبًا، لذا آمُل أن نتمكن من حسم ذلك قريبًا".

ويتمثّل أحد العوامل الذي يرغب هاميلتون بالتأكّد منه عندما يتعلّق الأمر بمستقبله مع مرسيدس فيما سيفعله مدير الفريق توتو وولف على المدى البعيد.

إذ ارتبط اسم النمساوي المخضرم بانتقال لدور محتمل في إدارة الفورمولا واحد، إذ يعي هاميلتون تمامًا قدر الخسارة التي سيمثّلها رحيل شخص بوزنه عن مرسيدس.

"إنّه، ولطالما كان، قريبًا من الشخص المثالي. لطالما كان الشخص الأنسب، لذا وعلى نحوٍ طبيعي لا أرغب بأن يغادر، وتحديدًا إذا ما بقيت أنا في الرياضة. لكنّ ذلك سيكون اختياره في نهاية المطاف" قال هاميلتون.

وأردف: "إذا ما نظرت إلى بعض الجوانب التي تمّ إنشاؤها، فستستمر لفترة من الزمن، ومن ثمّ سيقوم الشخص التالي على الأرجح بفعل الأمور على بطريقته الخاصّة".

واختتم: "لكن مُجددًا، وداخل هذا الفريق، لا يعتمد الأمر على شخص واحد. إنّها مجموعة كبيرة من الأشخاص، وهؤلاء لن يغادروا في العموم. لذا سيكون بوسعهم مواصلة القيام بالعمل الموكّل لهم. وهذا مهم بالنسبة لي، لذا فإنّني أنتظر لأرى نوعًا ما ما يفكّر فيه للمستقبل".