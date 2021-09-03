هاميلتون: لا مخاوف من غياب تناغم الفريق في حال انضمام راسل

تشير الكثير من التوقعات إلى أن راسل سينضم إلى مرسيدس بدءاً من الموسم المقبل كبديل عن فالتيري بوتاس الذي يقود مع السهام الفضية منذ 2017.

ربطت بين هاميلتون وبوتاس علاقة عمل متينة كانت الأساس في مساعدة الفريق على حسم جميع الألقاب خلال الفترة التي جمعتهما معاً.

أما راسل فقد تألق خلال فترة قيادته مع ويليامز بالرغم من سيارة الفريق المتواضعة، ولعل أفضل نتيجة له كانت في تحقيق المركز الثاني لسباق بلجيكا المثير للجدل، بفضل لفة مذهلة قام بها خلال التصفيات على حلبة مبللة.

وتكلم ماكس فيرشتابن في وقت سابق مشيراً إلى أن انضمام راسل، "سيصعّب من الوضع" على هاميلتون، بينما كشف نيكو روزبرغ زميل هاميلتون السابق أن انضمام السائق الشاب قد يعني "احتدام" الوضع ضمن الفريق، بين السائقين.

لكن بطل العالم سبع مرات أكد عدم وجود أية مخاوف حيال زمالة محتملة بينه وبين البريطاني اليافع، قائلاً أن علاقتهما ستكون "جيدة للغاية".

فقال: "أعتقد أن جورج موهبة مذهلة. إنه متواضع ولديه مقاربة رائعة. وهو بريطاني بطبيعة الحال ما يسهّل من التواصل بيننا".

وأكمل: "في الوقت الراهن، عليّ أن أكون داعماً بشكل كبير لزميلي الحالي، لهذا أنا أقدم دعمي على الدوام إلى فالتيري، لأنه لدينا عمل الآن. لا أحد منا قادر على الفوز بلقب المصنعين لوحده".

وتابع: "جورج يعتبر ضمن مستقبل هذه الرياضة. أعتقد أنه أظهر بالفعل لمحات مذهلة حتى الآن، أنا واثق أنه سيواصل التقدم".

واسترسل: "أيّ مكان أفضل له من فريق رائع كفريقنا؟".

وسيصبح هاميلتون ثاني أكبر السائقين عمراً في الفورمولا واحد الموسم المقبل، حيث يخوض معركة شرسة حالياً في مواجهة ماكس فيرشتابن على اللقب.

وصول راسل قد يشكل تحدياً بالنسبة إلى هاميلتون، "لكنه لا يشعر بأنه بحاجة لإثبات أي شيء".

فقال: "نافستُ في مواجهة سائقين رائعين كزملاء لي، خلال موسمي كناشئ إلى جانب فرناندو (ألونسو)، لذا نعم، ليس لدي حقاً ما أثبته".

وأكمل: "في حال بات لديّ زميل جديد، فلن يعني لي ذلك الكثير لأنني ضمن مرحلة مختلفة في حياتي. أنا متحمس لوصول السائقين الشباب".

وتابع: "هناك أمور نتعلمها من بعضنا البعض. أعتقد أنه من المهم بقاء الاحترام والتواصل بيننا كقاعدة أساسية".

واسترسل: "لدينا بيئة عمل رائعة في فريقنا، سواء لناحية أخلاقيات العمل أو طريقة الدعم الذي يقدمه الفريق لكلا السائقَين. لهذا السبب لدينا تناغم واضح في فريقنا".

واختتم: "أعتقد أننا مستعدون أكثر بكثير مما كان الحال عليه في المواسم السابقة. لذا، هذا أمر لا يثير قلقي حقاً".