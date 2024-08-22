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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون: "لا عذر" لعدم وجود جولة في أفريقيا

بعد مرور 31 عامًا منذ آخر سباق فورمولا 1 أقيم في أفريقيا، يعتقد لويس هاميلتون أنّ الوقت قد حان لإنهاء الانتظار وذلك عبر جولة مرجّحة في رواندا.

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لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: إريك جونيوس

يُصرّ هاميلتون على أنّ الفورمولا 1 لا يُمكنها "مواصلة تجاهل" أفريقيا، وذلك بعد أن كشف عن حديثه إلى المسؤولين الروانديين الذين يأملون استضافة سباقٍ في البطولة.

وجدول مدراء الفورمولا 1 محادثات مع ممثّلين عن رواندا في سبتمبر المقبل في ظلّ تواصل دفع خطط استضافة سباقٍ في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وعندما سُئل عشيّة استئناف موسم 2024 في هولندا إن كان الوقت مناسبًا لعودة الفورمولا 1 للتسابق في أفريقيا، قال بطل العالم سبع مرّات: "100 بالمئة. لا يُمكننا إضافة سباقات في مواقع أخرى ومواصلة تجاهل أفريقيا والتي يأخذ منها بقيّة العالم".

وأكمل: "لا أحد يُقدّم أيّ شيء لأفريقيا. هناك قدرٌ هائلٌ من العمل الضروري هناك. أعتقد بأنّ الكثيرين الذين لم يذهبوا إلى هناك لا يُمكنهم إدراك مدى جمالها وشساعتها".

وأردف: "أعتقد بأنّ إقامة جائزة كبرى هناك ستُظهر مدى روعة المكان وسيزيد ذلك من السياحة وكلّ الأنشطة. لماذا لسنا في تلك القارة؟ والعذر الحالي هو عدم وجود حلبة جاهزة، لكن هناك واحدة جاهزة على الأقلّ".

ثمّ تابع: "يجب أن نذهب إلى تلك الحلبة وأن تكون جزءًا من الروزنامة على المدى القصير ومن ثمّ نعمل على بناء حلبة أخرى للمستقبل".

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