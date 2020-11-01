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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل

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هاميلتون: لا شيء يضمن أنّني سأتسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل
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قال لويس هاميلتون أن "لا شيء" يضمن مواصلته التسابق في الفورمولا واحد في العام المقبل قبيل محادثاته مع مرسيدس لتجديد عقده لما بعد 2020.

حقّق هاميلتون انتصاره الـ 72 في الفورمولا واحد لصالح مرسيدس في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى اليوم الأحد، وساعد الفريق على حسم لقبه السابع على التوالي في بطولة الصانعين.

ويتّجه هاميلتون لضمانه لقبه السابع بدوره خلال الجولة المقبلة في تركيا، وذلك في ظلّ تمتّعه بأفضليّة 85 نقطة على حساب زميله فالتيري بوتاس في ترتيب بطولة السائقين.

لكنّ هاميلتون قال مرارًا أنّه ليس في عجلة من أمره للدخول في مفاوضات مع مرسيدس بشأن عقده.

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وبحديثه عن مستقبل توتو وولف بعد السباق وتأثيرٍ ذلك على مرسيدس، قال هاميلتون: "لا أعلم إن كنت سأتواجد هنا في العام المقبل، لذا ليس ذلك مصدر قلقٍ بالنسبة لي في الوقت الحاضر".

وأضاف: "خضنا الكثير من المحادثات العميقة، أنا وتوتو، لذا أعي جيّدًا موقعه من الناحية الذهنيّة، ونتشارك الكثير ونحمل الكثير على كاهلينا".

وأكمل: "تواجدت هنا منذ وقتٍ طويل. أتفهّم بالكامل الرغبة في التراجع قليلًا ومنح العائلة المزيد من الوقت".

وأشار هاميلتون ومرسيدس منذ فترة إلى أنّ التوصّل إلى صفقة جديدة ستكون مسألة شكليّة، وهو ما دفع البعض لسؤال هاميلتون إن كانت هناك فرصة حقيقيّة لعدم تواجده في الفورمولا واحد في العام المقبل.

وأجاب البريطاني: "حسنًا نحن في نوفمبر، أعياد الميلاد ليست بعيدة. أحظى بشعورٍ رائع وأشعر بأنّني قوي وبإمكاني المواصلة لعدّة أشهر".

وأكمل: "لكن هناك الكثير من الأشياء التي تجول خاطري. أودّ التواجد هنا في العام المقبل، لكن لا شيء يضمن ذلك بالتأكيد. هناك الكثير من الأشياء التي تثير حماسي في حياتي، سيكون الوقت كفيلًا بكشف كلّ شيء".

وبحديثه بعد السباق، قال وولف أنّه في حين يشكّ في أنّ هاميلتون سيتوقّف عن التسابق في الفومرولا واحد، فإنّ على الجميع إدراك تأثير الوضع العالمي الحالي على قراراته.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه إن قرّر مغادرة الفورمولا واحد، وهو ما لا أعتقد بأنّه سيحدث، فحينها سيكون سوق السائقين جنونيًا".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّها مجرّد عواطف في الوقت الحاضر. نحن جميعًا سعداء ومتعبون كذلك".

وأكمل: "أتفهّم مشاعره بالكامل، وكذلك التفكير في ما هو أهمّ، وما نشاهده من أخبار والمصاعب التي نواجهها".

واختتم بالقول: "نحن هنا في المكان السعيد الخاص بنا، لكنّنا نُحاول تقديم بعض المتعة للمتفرّجين. ومن ثمّ نعود إلى الواقع الصعب في اليوم التالي. ذلك يُؤثّر علينا. لذا من الطبيعيّ أن يشعر أيّ شخصٍ بهذه الأحاسيس".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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