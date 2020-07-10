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هاميلتون: لا شكّ بأن ألونسو سيكون ضمن "لياقة رائعة" مع عودته إلى الفورمولا واحد

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هاميلتون: لا شكّ بأن ألونسو سيكون ضمن "لياقة رائعة" مع عودته إلى الفورمولا واحد
10-07-2020

يرى لويس هاميلتون أنه لا شك في "اللياقة الرائعة" لبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو الذي سيعود إلى الفورمولا واحد الموسم المقبل مع رينو.

أعلنت رينو ضمّ ألونسو إلى تشكيلتها لموسم 2021 المقبل، وذلك بعد أن كان قد اعتزل السباقات نهاية موسم 2018.

وسيبلغ ألونسو 40 عاماً حين سيعود إلى المنافسات، ما يجعل منه ثاني أكبر السائقين سناً بعد كيمي رايكونن الذي لم يؤكد بعد خططه المستقبلية في البطولة.

ويرى هاميلتون صاحب الـ 35 عاماً أن الخبرة العميقة التي يمتلكها ألونسو ستساعد في دفع رينو إلى الأمام، حتى ولو كان السائق الأكبر على الحلبة.

فقال: "الخبرة تلعب دوراً كبيراً بالتأكيد، خاصة مع فريق مثل رينو".

وأكمل: "في الحقيقة، كل فريق يضغط نحو دفع عجلة التطوير قدماً. ويمكن للخبرة أن تقود الفريق إلى الطريق الصحيح. لذا، تلك ميزة إضافية بالتأكيد".

وأردف: "لا أدري كيف الحال بعمر الـ 40 عاماً، لذا لا أعلم التحديات الجسدية. لكن مايكل (شوماخر) عاد إلى البطولة بعد الاعتزال وأعتقد أنه كان في لياقة بدنية رائعة".

وتابع: "ليس لدي أي شكّ بأن فرناندو سيكون في لياقة بدنية رائعة. الميزة بالنسبة لي أنني كنت ثاني أكبر السائقين عمراً، وسأصبح حينها ثالثهم!".

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يأتي خبر انضمام ألونسو إلى رينو في ظلّ خروج سيباستيان فيتيل من صفوف فيراري نهاية الموسم الجاري، وحين سُئِل البريطاني من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تأثير عودة الإسباني وخروج الألماني على الفورمولا واحد.

أجاب: "سيكون من المؤسف عدم تواجدهما معاً في نفس الوقت".

وأكمل: "الخسارة والكسب. أعتقد أنه ومهما حصل، فإن الفورمولا واحد ستسير إلى الأمام، سواء بقينا أم لا".

وأردف: "سيتم استبدالنا يوماً ما. لو نظرنا إلى السائقين الذين ترقوا إلى هنا على مرّ السنين، لا أعتقد أن الفورمولا واحد قد خسرت شيئاً. أعتقد أنها تواصل النموّ والتوسع بالاتجاه الصحيح".

واسترسل: "لو اضطر سيباستيان للاعتزال قبل أوانه، أعتقد أن ذلك سيكون مؤسفاً. أعتقد أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه ويحققه في الرياضة".

واستطرد: "نودّ تواجد أبطال عالم، وسيباستيان بطل عالم وكذلك فرناندو".

واختتم: "أعتقد أن ذلك سيكون مفيداً للرياضة".

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