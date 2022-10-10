هاميلتون: لا خطط للتوقّف عن التسابق في الفورمولا واحد "في أيّ وقتٍ قريب"

يُعد هاميلتون ثاني أكبر السائقين سنًا في البطولة حاليًا بعد فرناندو ألونسو، وذلك بعد أن سجّل بداية مسيرته في 2007. ويمتدّ عقد هاميلتون الحالي مع مرسيدس حتّى نهاية 2023، لكنّه لم يُظهر أيّة علامات على أنّ العام المقبل قد يكون الأخير له في الفورمولا واحد.

وكان وولف مدير الفريق قد قال في حوارٍ مع القناة الرابعة البريطانيّة قبيل سباق سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي أنّه لا يشكّ في أنّ هاميلتون سيُمدّد عقده، كاشفًا أنّ البريطاني أشار مؤخّرًا إلى أنّه "لا يزال يملك خمسة أعوامٍ إضافيّة في جعبته".

وتحدّث هاميلتون حول مستقبله أمسٍ الخميس في سوزوكا، قائلًا أنّه بالرغم من "أنّه لا يُمكنه أن يقول بعد" أنّ بوسعه المواصلة لخمسة أعوامٍ أخرى، فإنّ لديه "شعورًا جيّدًا" وهو يستمتع بالتسابق.

وقال: "أعشق ما أقوم به. لدينا الكثير من العمل والكثير من الإنجازات لتحقيقها. لا أخطّط للمغادرة في أيّ وقتٍ قريب".

كما أوضح البريطاني نيّته إكمال بقيّة مسيرته في الفورمولا واحد مع مرسيدس، ومواصلة روابطه معها حتّى بعد نهاية مسيرته في جوانب أخرى.