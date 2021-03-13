هاميلتون: "لا جدوى من القلق" حيال المسافات التي قطعتها مرسيدس في تجارب البحرين

اعترفت مرسيدس مع نهاية اليوم الأوّل أنّها "متأخّرة" عن برنامجها بعد أن تسبّبت مشكلة في علبة التروس في خسارة الفترة الصباحيّة أمسٍ الجمعة، بينما عانى الفريق من مشكلة في التوازن في فترة ما بعد الظهر.

وتعافى الفريق اليوم السبت بعد أن سجّل فالتيري بوتاس الزمن الأسرع مُكملًا 58 لفّة في الحصّة المسائيّة.

كما كان هاميلتون قادرًا على إكمال 58 لفّة صباح اليوم، لكنّه خسر وقتًا بعد أن تسبّب في رفع العلم الأحمر عندما انزلق وعلق في المنطقة الحصويّة. وأكمل البريطاني يومه في المركز الـ15.

وبالرغم من اليوم المثمر بالمقارنة مع الأمس، لا تزال مرسيدس في قاع ترتيب المسافات المقطوعة بمجموع 162 لفّة، بينما تتصدّر ألبين برصيد 257 لفّة.

لكنّ بطل العالم سبع مرّات قلّل من شأن شائعات مواجهة مرسيدس للمتاعب بالنظر إلى العقبات التي واجهتها.

وقال البريطاني بعد ظهر اليوم قبل بدء بوتاس لبرنامجه: "لا نزال في اليوم الثاني من التجارب ونحن نركّز على عملنا".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نركّز على محاولة فهم السيارة، ولا جدوى من القلق حتّى الآن. الجميع يركّز على برنامجه، وذلك ما نفعله من جانبنا".

وقال هاميلتون أنّ الشعور الذي حصل عليه داخل سيارته "دبليو12" كان مماثلًا لما كان عليه خلال طلعته الأولى بالأمس، لكنّه كان سعيدًا بتحسّن حالة المسار بعد أن ضربت عاصفة رمليّة الحلبة أمسٍ الجمعة.

وشرح البريطاني انزلاقه بالقول: "أعتقد بأنّ الرياح كانت معاكسة اليوم، لذا فإنّ الحلبة كانت مختلفة جدًا. يُمكنك الضغط في بعض المناطق التي لم يكن بوسعك فعل ذلك فيها بالأمس. لكنّ سرعة الرياح عالية مثلما اكتشفت في المنعطف الـ 13".

وأضاف: "لم يكن أداء القسم الخلفيّ رائعًا مع هذه القوانين الجديدة، لكنّنا نحاول إيجاد المجال المثاليّ".

وعندما سُئل عن مدى توفير التجارب لفرص لمرسيدس لإيجاد جوانب لتحسين سيارة مرسيدس "دبليو12"، قال هاميلتون: "لم تكن مفيدة جدًا بالمقارنة مع السابق".

وأكمل: "أكملنا كم؟ 60 لفّة. وأعتقد بأنّ فالتيري سيدخل الحلبة الآن، لذا ليس ذلك بالكثير بالمقارنة مع الأيّام الأخرى التي نحظى بها عادة، لكنّنا نحاول التمتّع بأفضل كفاءة ممكنة".

واختتم بالقول: "المسافات التي قطعناها أقلّ من الآخرين مثل ريد بُل. نحاول الالتزام ببرنامجنا وإدارة قدر اللفّات التي لدينا كذلك، وسنُحاول بلوغ أفضل كفاءة ممكنة".