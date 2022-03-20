هاميلتون: لا تغيير في الإعدادات بمقدوره حل مشاكل مرسيدس الحالية

عانت مرسيدس من أجل الوتيرة على مدار التجارب الشتوية الثانية في البحرين الأسبوع الماضي، وذلك مع تواصل مشكلة الارتدادات التي عرقلت عملية استخلاص المزيد من الأداء من خلال حزمة التحديثات التي جلبها الفريق.

فيما شهدت التصفيات في البحرين تأهّل هاميلتون خامسًا، متأخّرًا بأكثر من 6 أعشار من الثانية خلف شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول، في الوقت الذي تأهلت فيها سيارات فيراري وريد بُل أمامه.

بينما سينطلق زميل هاميلتون بالفريق جورج راسل من المركز التاسع بعدما عانى مع تحمية الإطارات في القسم الحاسم من التصفيات.

وقد صرّح هاميلتون مباشرة عقب التصفيات بأنه سعيد بالتأهّل بالمركز الخامس بالنظر إلى مدى معاناة مرسيدس.

بينما شرح لاحقًا بأن مرسيدس كانت تعمل بجد من أجل استخلاص الأداء الأقصى من السيارة، لكنه اعترف بأن القيود التي تفرضها مشكلة الارتدادات تعني بأن لا تغيير على الإعدادات قد يعالج الوضع الحالي.

فقال: "كان هنالك قدر هائل من العمل والمحادثات هنا حتى وقت متأخر، حيث نعمل فقط على محاولة استخلاص كل شيء في ظل وجود تلك المشاكل الجوهرية".

وأضاف: "لا تغيير على الإعدادات سيعالج بالضرورة تلك المشاكل على المدى القصير. لم نتوقّع بالتأكيد أن نتأهّل في المركز الخامس، لكنني سعيد بالتواجد في ذلك المركز. السائقون في الأمام أسرع بكثير، 6 أعشار من الثانية فارق كبير جدًا".

وتابع: "لكن نعم، أعلم بأن هنالك إمكانيات على السيارة، وأعتقد بأن علينا العمل بسرعة كبيرة وأن نكون دقيقين خلال الأسابيع المُقبلة لمحاولة إغلاق ذلك الفارق بأسرع وقت ممكن".