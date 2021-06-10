هاميلتون: لا تزال هناك إيجابيّات من سباق باكو المؤلم

بعد أن تواجد ثالثًا، بدا هاميلتون متّجهًا لقلب حظوظه في بطولة السائقين بعد أن واجه متصدّر السباق ماكس فيرشتابن انفجارًا في إطاره وتعرّض لحادث ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

واصطفّ سائق مرسيدس ثانيًا وحصل على فرصة اقتناص الفوز عند إعادة الانطلاقة في مواجهة سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن في ريد بُل، لكنّه أخطأ الكبح عند المنعطف الأوّل بعد أن ضغط عل زرّ نقل توازن المكابح إلى الأمام. نتيجة لذلك تراجع البريطاني إلى المركز الأخير.

وبالنظر إلى الإيجابيّات فقد أشار بطل العالم إلى طريقة مواصلة فريقه تغيير السيارة طوال التجارب الحرّة لحلّ المشاكل قبل التوصّل إلى حلٍ جيّد للتصفيات والسباق.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّهما جولتان صعبتان. أعتقد بأنّها تجربة مؤلمة. أعتقد بأنّنا واجهنا حظًا سيّئًا للغاية اليوم. لكنّ ماكس لم يُحالفه الحظّ كذلك وتحدث هذه الأشياء".

وأكمل: "لذا بشكلٍ طبيعي أشعر بالأسف تجاه كامل الفريق وسنجتمع ونحاول العودة أكثر قوّة. لكنّني أعتقد بأنّ هناك الكثير من الإيجابيّات من عطلة نهاية الأسبوع على صعيد كيفيّة تعافينا، وسنعود أكثر قوّة".

وأردف: "أعتقد بأنّ بوسعكم رؤية أنّ ريد بُل الأسرع في الوقت الحاضر. كان من الصعب للغاية مجاراتهم اليوم. لذا فإنّ التواجد ضمن دائرة المنافسة في ذلك المركز مثّل تجربة مدهشة حقًا".

ثمّ تابع: "إنّها تجربة متواضعة في الحقيقة عندما تخرج خالي الوفاض بعد كلّ ذلك الجهد. لكنّ هذه الأمور تحدث".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقًا من انتزاع بيريز الفائز في باكو لنقاطٍ منه ومن فيرشتابن، أجاب هاميلتون: "سيارتهم سريعةٌ جدًا، لذا أعتقد بأنّ عملهما معًا سيُصعّب المسألة".

وأضاف: "ذلك ما توقّعناه في بداية العام. لذا سنُحافظ على تركيزنا".

وقال هاميلتون أنّ فشل فيرشتابن في تسجيل النقاط في أذربيجان لم يؤثّر على مستوى إحباطه.

وقال حيال ذلك: "لا يهم، لا يُحدث ذلك فارقًا بكلّ صدق. تُبعث لنا هذه الدروس لاختبارنا، وهي صعبة لأنّني فقدت صديقًا (منصور عجّة) صباح اليوم كذلك، لذا فالمشاعر مختلطة. لكن أجل، نعيش لخوض معركة أخرى".