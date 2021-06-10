تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / سائقو الفورمولا واحد يدعمون قرار إعادة انطلاقة سباق باكو مع بقاء لفتين التالي / سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار عاجلة

هاميلتون: لا تزال هناك إيجابيّات من سباق باكو المؤلم

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّ هناك العديد من الإيجابيّات لأخذها من سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد بالرغم من حلوله في المركز الـ 15 وفشله في تسجيل النقاط.

هاميلتون: لا تزال هناك إيجابيّات من سباق باكو المؤلم

بعد أن تواجد ثالثًا، بدا هاميلتون متّجهًا لقلب حظوظه في بطولة السائقين بعد أن واجه متصدّر السباق ماكس فيرشتابن انفجارًا في إطاره وتعرّض لحادث ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

واصطفّ سائق مرسيدس ثانيًا وحصل على فرصة اقتناص الفوز عند إعادة الانطلاقة في مواجهة سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن في ريد بُل، لكنّه أخطأ الكبح عند المنعطف الأوّل بعد أن ضغط عل زرّ نقل توازن المكابح إلى الأمام. نتيجة لذلك تراجع البريطاني إلى المركز الأخير.

وبالنظر إلى الإيجابيّات فقد أشار بطل العالم إلى طريقة مواصلة فريقه تغيير السيارة طوال التجارب الحرّة لحلّ المشاكل قبل التوصّل إلى حلٍ جيّد للتصفيات والسباق.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّهما جولتان صعبتان. أعتقد بأنّها تجربة مؤلمة. أعتقد بأنّنا واجهنا حظًا سيّئًا للغاية اليوم. لكنّ ماكس لم يُحالفه الحظّ كذلك وتحدث هذه الأشياء".

وأكمل: "لذا بشكلٍ طبيعي أشعر بالأسف تجاه كامل الفريق وسنجتمع ونحاول العودة أكثر قوّة. لكنّني أعتقد بأنّ هناك الكثير من الإيجابيّات من عطلة نهاية الأسبوع على صعيد كيفيّة تعافينا، وسنعود أكثر قوّة".

وأردف: "أعتقد بأنّ بوسعكم رؤية أنّ ريد بُل الأسرع في الوقت الحاضر. كان من الصعب للغاية مجاراتهم اليوم. لذا فإنّ التواجد ضمن دائرة المنافسة في ذلك المركز مثّل تجربة مدهشة حقًا".

ثمّ تابع: "إنّها تجربة متواضعة في الحقيقة عندما تخرج خالي الوفاض بعد كلّ ذلك الجهد. لكنّ هذه الأمور تحدث".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقًا من انتزاع بيريز الفائز في باكو لنقاطٍ منه ومن فيرشتابن، أجاب هاميلتون: "سيارتهم سريعةٌ جدًا، لذا أعتقد بأنّ عملهما معًا سيُصعّب المسألة".

وأضاف: "ذلك ما توقّعناه في بداية العام. لذا سنُحافظ على تركيزنا".

وقال هاميلتون أنّ فشل فيرشتابن في تسجيل النقاط في أذربيجان لم يؤثّر على مستوى إحباطه.

وقال حيال ذلك: "لا يهم، لا يُحدث ذلك فارقًا بكلّ صدق. تُبعث لنا هذه الدروس لاختبارنا، وهي صعبة لأنّني فقدت صديقًا (منصور عجّة) صباح اليوم كذلك، لذا فالمشاعر مختلطة. لكن أجل، نعيش لخوض معركة أخرى".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
سائقو الفورمولا واحد يدعمون قرار إعادة انطلاقة سباق باكو مع بقاء لفتين

المقال السابق

سائقو الفورمولا واحد يدعمون قرار إعادة انطلاقة سباق باكو مع بقاء لفتين

المقال التالي

سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو

سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

2
سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

3
فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

4
فورمولا 1

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

45دقيقة
5
راليات أخرى

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد

أحدث الأخبار
فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"
فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

41د
وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو
فورمولا 1

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

45د
كوبتسا ما زال نادماً على ضياع فرصة المنافسة على اللقب في 2008
فورمولا 1

كوبتسا ما زال نادماً على ضياع فرصة المنافسة على اللقب في 2008

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات
فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو
فورمولا 1

سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات
فورمولا 1 فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد
راليات أخرى راليات أخرى

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

"تذاكر موتورسبورت" تستحوذ على "الاتصالات الرياضية الأوروبية" الرائدة لخدمات الضيافة
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

"تذاكر موتورسبورت" تستحوذ على "الاتصالات الرياضية الأوروبية" الرائدة لخدمات الضيافة

أحدث الأخبار

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

كوبتسا ما زال نادماً على ضياع فرصة المنافسة على اللقب في 2008
فورمولا 1 فورمولا 1

كوبتسا ما زال نادماً على ضياع فرصة المنافسة على اللقب في 2008

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات
فورمولا 1 فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.