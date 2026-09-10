هاميلتون: لا أريد معاملة تفاضليّة من فيراري

يعني خروج لوكلير من جائزة إيطاليا الكبرى أنه أصبح الآن متأخرًا بفارق 112 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، مع بقاء حد أقصى يبلغ 258 نقطة يمكن حصدها خلال الجولات العشر الأخيرة، على افتراض ألّا تتأثر السباقات الأخيرة بالحرب في إيران.

أما هاميلتون، فيبلغ فارقه "فقط" 76 نقطة، ما يعني أن بطل العالم سبع مرات يملك حظوظًا أكثر واقعية، وإن كانت ضئيلة، في أن يشكل مفاجأة وينافس على اللقب.

لكن عندما سُئل عما إذا كان الوقت قد حان لكي تضع فيراري كل جهودها خلفه، وأن يدعمه لوكلير، رد هاميلتون قائلًا: "هذا ليس في الواقع ما كنت أطلبه".

وأضاف: "يتعلّق الأمر حقًا فقط بالتأكد من أننا ننفذ الأمور بالشكل الصحيح لضمان تحقيق أفضل نتيجة للفريق. بدلًا من أن نعمل ضد بعضنا بعضًا وننهي السباق في المركزين الرابع والخامس، ربما يمكننا أن نعمل معًا ونحقق مركزًا على منصة التتويج ونحصد المزيد من النقاط."

وحافظ الثبات على وجود هاميلتون في السباق على اللقب حتى الآن، إذ إنه السائق الوحيد الذي أنهى جميع سباقات الجائزة الكبرى ضمن المراكز العشرة الأولى، كما أنه لم يخرج من المراكز الستة الأولى في أي سباق. لكنه يدرك بصورة مؤلمة هيمنة السهام الفضية من ناحية السرعة الخالصة، إذ لم تتمكن فيراري حتى الآن من تحقيق أي مركز انطلاق أول في 2026، ويعود الفارق بشكل أساسي إلى وحدة الطاقة.

وأشار هاميلتون قائلًا: "إذا نظرت إلى السباق الأخير، كانت مرسيدس أسرع منا بستة أعشار من الثانية في اللفة على الخطوط المستقيمة. وفي معظم الحلبات الأخرى، كان الفارق ثلاثة أو أربعة أعشار. كنا نخسر الوقت فقط على الخطوط المستقيمة".

وأكمل: "أعتقد أننا قدمنا عملًا رائعًا جدًا، بالنظر إلى أننا نعاني من ذلك الفارق، ونواصل إجراء تحسينات على السيارة. وأجرينا تحسينات على المحرك. وكنا نعلم أن الترقية الأخيرة [للمحرك] لن تكون حلًا سحريًا يغلق الفارق بالكامل. لكن بالنسبة لي، من الإيجابي جدًا أن نرى أننا نواصل التقدم باستمرار. إنهم سريعون جدًا جدًا، والأمر ليس سهلًا".

وأردف: "وكما قلت، بدلًا من التركيز عليهم، فهم ليسوا محور تركيزي في الوقت الحالي، أعتقد أن تركيزنا يجب أن يكون فقط على كيفية تقديم أفضل ما لدينا وتنفيذ أفضل ما يمكن في عطلات نهاية الأسبوع، لأن هناك عطلات نهاية أسبوع سيكونون فيها استثنائيين، وأخرى ربما لا يقدمون فيها المستوى المطلوب".

وأضاف: "وطالما أننا نركز فقط على ثبات مستوانا ومحاولة تحقيق أقصى استفادة من عطلات نهاية الأسبوع، فربما تأتي لحظة نتمكن فيها من استغلال نقاط ضعفهم".

وهو ما فعله هاميلتون بالفعل عندما تغلب على أنتونيللي وجورج راسل ليحقق الفوز في جائزة إسبانيا الكبرى.